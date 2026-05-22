Um possível aumento do benefício tinha circulado como uma estratégia do governo em ano eleitoralLyon Santos / MDS
Ministro do Planejamento afirma que não há projeção de reajuste para o Bolsa Família
Governo, nesta sexta-feira, congelou R$ 23,7 bilhões em despesas do Orçamento de 2026
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Governo, nesta sexta-feira, congelou R$ 23,7 bilhões em despesas do Orçamento de 2026
Com precatórios, previsão de déficit primário sobe para R$ 60,3 bi
Ao considerar arcabouço fiscal, governo prevê superávit de R$ 4,1 bi
Governo fixa subvenção da gasolina em R$ 0,44 por litro
Medida terá custo de R$ 2,4 bilhões em dois meses
Supremo tem maioria para validar Cofins de cooperativas entre 1996 e 1999
Tributo federal visa o custeio de saúde, previdência e assistência social
Previsão de gastos com benefícios previdenciários sobe R$ 11,8 bilhões, mostra relatório
Projeção para pagamentos de pessoal e encargos sociais desce; valores estimados para prestação dos precatórios e sentenças judiciais se mantêm
Governo congela R$ 23,7 bilhões em despesas do Orçamento de 2026
Medida do Ministério da Fazenda foi tomada para cumprir o limite previsto no arcabouço fiscal
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