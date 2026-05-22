Porta-contêineres MSC Katrina foi o primeiro navio da classe New Panamax a atracar no Porto do RioPorto do Rio de Janeiro/Divulgação
Porto do Rio de Janeiro passa a receber navios de até 366 metros
Conclusão das obras de dragagem do acesso ao terminal permite a atracagem de embarcações da classe New Panamax
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