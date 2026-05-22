CNI divulgou nesta sexta-feira os dados sobre a produção industrial de abrildivulgação / CNI
Produção industrial tem pior mês de abril em três anos, diz CNI
De acordo com a confederação, queda ficou acima do esperado
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