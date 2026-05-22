Regras de recomposição salarial funcionalismo estadual foram publicadas nesta sexta-feiraReprodução/Agência Brasil
Estado define regras para pagamento da recomposição salarial de servidores
Depósitos serão realizados em agosto e novembro, referentes às competências de julho e outubro
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