Atendimento na Agência Móvel da Light é realizado entre as 10h e as 15h - Light/Divulgação

Atendimento na Agência Móvel da Light é realizado entre as 10h e as 15hLight/Divulgação

Publicado 22/05/2026 11:36

A Light inicia neste sexta-feira, 22, um roteiro de atendimento itinerante em cidades do interior do Rio de Janeiro. A ação passará pelos municípios de Três Rios, Barra Mansa, Rio Claro e Carmo, com equipes técnicas e comerciais atendendo diretamente a população, das 10h às 15h. Os clientes poderão negociar débitos, solicitar a inclusão na Tarifa Social de Energia Elétrica, fazer troca de titularidade e receber orientações sobre consumo consciente.



A programação também inclui ações de eficiência energética, como a substituição de lâmpadas convencionais por modelos de LED, que consomem menos energia e têm maior durabilidade. A iniciativa busca contribuir para a qualidade do fornecimento e para a conscientização sobre o uso seguro e eficiente da energia elétrica.



Programação da Agência Móvel



- Nesta sexta-feira, 22: Três Rios, na Praça São Sebastião, Centro;

- segunda-feira, 25: Barra Mansa, na Rua Custódio Ferreira Leite, em frente à Biblioteca Municipal;



- quarta-feira, 27: Rio Claro, na Praça Padre Ezequiel, Lídice;



- próxima sexta-feira, 29: Carmo, na Avenida Mario Mesquita, 84, Centro.



