STF deve concluir o julgamento que valida a cobrança do Cofins nesta sexta-feira Antonio Augusto / STF
Supremo tem maioria para validar Cofins de cooperativas entre 1996 e 1999
Tributo federal visa o custeio de saúde, previdência e assistência social
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Previsão de gastos com benefícios previdenciários sobe R$ 11,8 bilhões, mostra relatório
Projeção para pagamentos de pessoal e encargos sociais desce; valores estimados para prestação dos precatórios e sentenças judiciais se mantêm
Governo congela R$ 23,7 bilhões em despesas do Orçamento de 2026
Medida do Ministério da Fazenda foi tomada para cumprir o limite previsto no arcabouço fiscal
Porto do Rio de Janeiro passa a receber navios de até 366 metros
Conclusão das obras de dragagem do acesso ao terminal permite a atracagem de embarcações da classe New Panamax
Superintendentes da CVM reafirmam pleito por escolha de um servidor para vaga de diretor
Otto Lobo e Igor Muniz ocuparão os outros cargos do Colegiado; pedido em carta dirige-se ao preenchimento da última cadeira
Conselho da Justiça Federal libera R$ 2 bilhões em pagamentos do INSS
Serão beneficiadas 132.614 pessoas
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