Europeus querem que o Brasil forneça garantias de rastreabilidade das exportações de carne bovina para retirar vetoFoto: Douglas Smmithy
Alckmin: Brasil tem estágio sanitário elevado e ministério prestará todas as informações à UE
Vice-presidente está confiante que país voltará a exportar carne para Europa
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Caixa divulga resultado do concurso público para carreiras de nível superior
Aprovados serão chamados assim que o certame for homologado
Governo pede apoio do Congresso para converter MP das aéreas em lei para garantir crédito
Ministério de Portos e Aeroportos informou que socorro com financiamentos bilionários corre o risco de travar no BNDES
INSS pagará salário-maternidade em até 30 dias
Repasse será automático em caso de atraso na análise do processo
Brasil tem déficit nas contas externas de US$ 1,8 bilhão em abril
Resultado dos últimos 12 meses encerrados em abril corresponde a 2,66% do PIB
Universidade reforça atendimento gratuito para declaração do IR e Dasn-Simei na reta final do prazo
Interessados devem preencher formulário disponível na internet
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