Reajuste aprovado pela ANS se aplica a 7,7 milhões de beneficiários de planos de saúde Sisemp
Teto de reajuste de planos de saúde individuais será de 5,11%, define ANS
Percentual, o mais baixo desde 2021, vale para o período 2026/2027
ANP: preço do diesel cai quase 1% na semana e gasolina volta a recuar no País
Valor cobrado pelo litro do tipo S-10 teve redução de 0,97%
Receita tem recorde de restituições no fim do prazo de entrega do IR
Cerca de R$ 16 bilhões foram pagos a 8,7 milhões de pessoas
Indústria criativa movimenta R$ 41 bilhões e já representa 8% do PIB carioca, revela estudo
Levantamento aponta que o Rio de Janeiro reúne 5,2 mil empresas do setor
Bolsa tem pior desempenho mensal desde 2023, e dólar sobe 1,82% em maio
Ibovespa tem sétima semana de perdas e cai 7,2% no mês
Prazo do IR termina com quase 1 milhão de declarações atrasadas
O contribuinte que deixar a entrega para depois pagará multa
MPF recomenda correção de cotas raciais em concurso do Instituto Benjamin Constant
Procuradores identificaram falhas no certame
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.