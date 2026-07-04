Ministro da Fazenda, Dario DuriganDiogo Zacarias / Ministério da Fazenda
Ministro diz que juros altos são maior entrave da economia brasileira
Dario Durigan afirma que taxa elevada prejudica investimentos, pressiona a dívida pública e minimiza responsabilidade da pasta
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Durigan defende o Pix e diz esperar fim de novas tarifas dos EUA
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CNU2: publicada classificação final de aprovados em vagas imediatas
Candidatos podem consultar resultado definitivo na página do concurso
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Gasolina e diesel registraram quedas de 0,1% e 0,4%, respectivamente
Governo anuncia Desenrola MEI para renegociar R$ 12,4 bi em dívidas
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Desempenho ficou abaixo da expectativa de mercado
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