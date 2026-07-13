Pesquisa com economistas é divulgada semanalmente pelo Banco CentralRafa Neddermeyer/Agência Brasil
Em contrapartida, a estimativa intermediária do mercado para o IPCA de 2027 subiu de 4,18% para 4,20%. Um mês antes, era de 4,10%. Já a mediana do Focus para a inflação de 2028 e 2029 seguiram em 3,70% e 3,50%, respectivamente.
Com a queda nesta semana, a projeção do Focus para o IPCA 2026 ficou levemente abaixo da estimada pelo Banco Central para o período, de 5,20%, segundo a comunicação da reunião de junho do Comitê de Política Monetária (Copom). A estimativa para 2027 segue acima da prevista pelo Comitê, de 3,70%. Segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre, o BC projeta que o IPCA estará em 3,1% no fim de 2028.
A partir de 2025, a meta de inflação passou a ser contínua, com base no IPCA acumulado em 12 meses. O centro é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos. Se a inflação ficar fora desse intervalo por seis meses consecutivos, considera-se que o BC perdeu o alvo.
O crescimento esperado pelo mercado é similar ao previsto pelo BC, de 2,0%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre.
A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 caiu de 1,69% para 1,65%. Há um mês, era de 1,70%. Levando em conta apenas as 28 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária passou de 1,71% para 1,69%.
As medianas para o crescimento do PIB de 2028 e 2029 permaneceram em 2,00%, pela 122ª e 69ª semana seguida, respectivamente.
Considerando só as 44 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano caiu de 14,00% para 13,75%.
A estimativa intermediária do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2027 continuou em 12,00% pela quarta semana consecutiva.
O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC promoveu cortes de 0,25 ponto porcentual dos juros nas três primeiras reuniões de 2026, que levaram a Selic a 14,25% ao ano. No comunicado da reunião de junho, o comitê voltou a enfatizar a incerteza do cenário e disse que, em decorrência da dinâmica dos riscos associados à evolução dos preços, a magnitude total do atual ciclo de calibração da Selic será estabelecida "à luz de novas informações visando assegurar a convergência da inflação à meta".
A mediana do mercado para a Selic no fim de 2028 continuou em 10,50%. Há um mês, era de 10,25%. Já a estimativa para 2029 continuou em 10,00% pela 10ª semana consecutiva.
Para 2027, a previsão permaneceu em R$ 5,28, enquanto a projeção para o fim de 2028 oscilou de R$ 5,35 para R$ 5,34. Já a estimativa para 2029 continuou em R$ 5,40 pela quarta semana seguida.
A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.
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