Dario Durigan destacou medidas de proteção à economia e às famílias brasileiras - José Cruz/Agência Brasil

Dario Durigan destacou medidas de proteção à economia e às famílias brasileirasJosé Cruz/Agência Brasil

Publicado 17/07/2026 13:50

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, reforçou nesta sexta-feira, 17, em São Paulo, que a consolidação da economia brasileira nos últimos meses dá ao governo condição de proteger a população de choques externos.

Como exemplo, citou a atuação recente no mercado de combustíveis, com a retirada temporária da tributação do diesel por dois meses e um acordo com os Estados para dividir custos relacionados à importação e ao ICMS, medida que, segundo ele, também teve duração limitada para evitar maior ônus aos governos estaduais.



Durigan fez esta e outras afirmações durante coletiva que convocou para, mais especificamente, tratar do trabalho que o governo brasileiro vem desempenhando para tentar rever o tarifaço e mitigar parte do seu efeito sobre empresas brasileiras. Além das tarifas norte-americanas, o ministro mencionou que a Fazenda monitora, no curto prazo, os efeitos da guerra envolvendo o Irã e seus possíveis desdobramentos para a economia brasileira. Ele afirmou que, diante da "resiliência" do País, o governo poderá prover medidas consideradas necessárias para mitigar impactos.