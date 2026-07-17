Lula fez uma publicação em seu perfil oficial no Instagram nesta sexta-feiraRicardo Stuckert / PR / Reprodução
A nova tarifa sobre produtos brasileiros foi confirmada pelos EUA na noite de quarta-feira, 15, após a conclusão de uma investigação do Escritório do Representante Comercial (USTR, na sigla em inglês) com base na Seção 301 da Lei de Comércio americana. O relatório do USTR acusa o Banco Central brasileiro de favorecer o Pix, em detrimento de outros meios de pagamento.
Na quinta-feira, 16, em uma entrevista coletiva sobre o tarifaço, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, disse considerar difícil compreender a posição dos EUA sobre o sistema de pagamentos, uma vez que a infraestrutura é aberta e produz concorrência. Nesta sexta-feira (17), o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que classificar o Pix como prática desleal é um "completo absurdo".