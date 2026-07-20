Novo consignado privado avançou principalmente em operações de menor valor - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Novo consignado privado avançou principalmente em operações de menor valorMarcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 20/07/2026 10:32

Estudo da Serasa Experian mostra que 74% dos consumidores que aderiram à modalidade de consignado privado Crédito do Trabalhador possuem dois ou mais empréstimos ativos. Desses trabalhadores com múltiplos contratos, 54,6% realizaram operações com bancos diferentes.

O levantamento também indica que parte dos consumidores passou a contratar esse tipo de crédito com condições menos vantajosas ao longo do tempo. Segundo o levantamento, 29% dos trabalhadores que contrataram um segundo empréstimo assumiram taxas superiores às praticadas na primeira operação.

O novo consignado privado avançou principalmente em operações de menor valor. Do total de contratos realizados no primeiro ano do programa, 44% envolveram concessões de até R$ 1,5 mil. Nessa faixa, a taxa média mensal observada foi 7% superior à registrada em operações anteriores de maior valor e prazo mais longo.

O estudo mostra ainda que contratos acima de R$ 20 mil representaram apenas 1,9% das operações, mas possuem taxas médias menores e prazos mais extensos. "Esse é um comportamento que indica uma concentração do novo consignado em operações de baixo ticket e curto prazo entre os trabalhadores que aderiram à modalidade", comenta Délber Lage, CEO da SalaryFits, empresa da Serasa Experian.

Para Délber, "o avanço da modalidade ampliou o acesso ao crédito, mas também aumentou a frequência de contratação e a diversificação de instituições financeiras utilizadas pelos trabalhadores. Em um ambiente mais competitivo e pulverizado, cresce a importância de transparência nas ofertas e da comparação entre condições antes da tomada de crédito".

Entre os consumidores que aderiram ao novo consignado privado, 68% tiveram entre duas e cinco consultas ao CPF nos últimos seis meses, e 69% possuem algum tipo de restrição financeira ativa.

Metodologia

Para o estudo, a Serasa Experian analisou 191.798 contratos de empréstimo consignado privado vinculados a 88 empresas. Foram consideradas operações realizadas até abril de 2026, envolvendo 61 instituições financeiras.