Novo consignado privado avançou principalmente em operações de menor valorMarcello Casal Jr / Agência Brasil
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