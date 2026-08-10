Pesquisa com economistas é divulgada semanalmente pelo Banco Central - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Pesquisa com economistas é divulgada semanalmente pelo Banco CentralRafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 10/08/2026 10:10





A projeção está abaixo dos 5,16% projetados há quatro semanas e dos 5,03% projetados pelo boletim na última semana.



Foram também revisadas para baixo as expectativas para a economia, com uma previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,98%, após cinco semanas consecutivas com projeções estabilizadas em 1,99%.



Já as projeções para o câmbio estão estáveis em R$ 5,20 há oito semanas, enquanto para a taxa básica de juros repetem as mesmas expectativas da semana passada – de que a Selic fechará 2026 em 13,75%.



2027 e 2028 Pela sexta semana consecutiva, o mercado financeiro revê para baixo as expectativas para a inflação em 2026. De acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (10) pelo Banco Central , o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve fechar o ano em 5,02% no ano.A projeção está abaixo dos 5,16% projetados há quatro semanas e dos 5,03% projetados pelo boletim na última semana.Foram também revisadas para baixo as expectativas para a economia, com uma previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,98%, após cinco semanas consecutivas com projeções estabilizadas em 1,99%.Já as projeções para o câmbio estão estáveis em R$ 5,20 há oito semanas, enquanto para a taxa básica de juros repetem as mesmas expectativas da semana passada – de que a Selic fechará 2026 em 13,75%.

Os quatro índices de expectativas do mercado financeiro para os anos 2027 e 2028 apresentaram todos estabilidade em relação à semana anterior. O único que registrou variação foi o relativo ao PIB de 2027, que passou dos 1,57% projetados há uma semana, para 1,52%.



Inflação, PIB e câmbio apresentaram, respectivamente, projeções de 4,22% (IPCA); R$ 5,28 (cotação do dólar); e 12% para o próximo ano.



Para 2028, as projeções do mercado financeiro se mantiveram em 3,80% para a inflação; 2% para o PIB; 5,30% para a cotação do dólar; e 10,50% para a taxa Selic.

