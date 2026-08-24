Recuperação tem objetivo de assegurar ambiente jurídico adequado para negociação de dívidasJoédson Alves / Agência Brasil
Braskem protocola pedido de recuperação extrajudicial
Empresa acumula dívidas que chegam a US$ 10,9 bilhões, cerca de R$ 56 bilhões; processo terá escopo estritamente financeiro
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Siderúrgica abre 19 vagas de Estágio no Rio de Janeiro
Oportunidades são voltadas para estudantes do ensino superior com formatura prevista entre março de 2028 e dezembro de 2029
Empresa de assistência médica abre 14 vagas para Jovem Aprendiz no Rio
Oportunidades são destinadas a candidatos de 18 a 22 anos; inscrições vão até 11 de setembro e devem ser feitas on-line
Boletim Focus: mercado reduz projeção do PIB para 2026
Relatório não registrou alterações, em relação à ultima semana, nas expectativas para inflação, juros e dólar neste ano
Beneficiários com NIS de final 5 recebem Bolsa Família de agosto
Além do valor mínimo, de R$ 600, pode haver pagamento de três adicionais; quantia média está em R$ 678,35 este mês
Fila do INSS cai no Rio de Janeiro, mas indeferimentos de pedidos sobem 74%
Instituto reduziu o tempo de espera pela metade no Estado, mas o número de negativas subiiu
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