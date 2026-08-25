Brasil tem hoje 75 milhões de adultos inadimplentes, o equivalente a quase 45% da população adulta - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Brasil tem hoje 75 milhões de adultos inadimplentes, o equivalente a quase 45% da população adultaMarcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 25/08/2026 08:41

Rio - Uma mega-ação de renegociação de dívidas e atendimento ao consumidor será realizada quinta (27) e sexta-feira (28), das 10h às 17h, no Parque Oeste, em Inhoaíba, na Zona Oeste

Promovida pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Sedecon), por meio do Procon Carioca, a iniciativa reunirá 14 empresas de diferentes setores para facilitar a negociação de débitos, além de oferecer atendimento e orientação gratuita sobre os direitos do consumidor.

Durante os dois dias de ação, os consumidores poderão procurar diretamente as empresas participantes para negociar dívidas e buscar condições mais favoráveis para regularizar sua situação financeira. Também haverá equipes do Procon Carioca no local para orientar a população, esclarecer dúvidas e receber reclamações.

Participam da força-tarefa Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco BMG, Crefisa, Claro, Naturgy, Light, Zona Oeste Mais, Cedae, Jaé, Via Varejo e CDL, além da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A participação é gratuita e não exige agendamento. Para facilitar o atendimento, o consumidor deve levar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e documentos relacionados à dívida, como contratos, boletos, faturas ou outros comprovantes.

"Hoje, milhões de brasileiros estão inadimplentes e muitas vezes não sabem nem por onde começar a resolver essa situação. O Procon Carioca está fazendo justamente essa ponte, levando as empresas para perto do consumidor, criando oportunidade de negociação e, principalmente, ajudando essas famílias a retomarem o controle da sua vida financeira. O nosso objetivo é transformar uma dívida em uma oportunidade de recomeço", disse a diretora-executiva do Procon Carioca, Soraia Panella.

O Brasil tem hoje 75 milhões de adultos inadimplentes, o equivalente a quase 45% da população adulta, segundo levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil.