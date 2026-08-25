Brasil tem hoje 75 milhões de adultos inadimplentes, o equivalente a quase 45% da população adultaMarcello Casal Jr / Agência Brasil
Parque Oeste, em Inhoaíba, receberá 'feira' de renegociação de dívidas
Consumidores poderão negociar débitos com empresas e receber orientação gratuita sobre direitos durante os dois dias de atendimento
Mega-Sena acumula para R$ 25 milhões; confira os números sorteados
Próximo concurso será nesta quinta-feira (27); apostas podem ser feitas até 20h
Fila do INSS está em 1,282 milhão de pedidos em agosto, queda de 59%
Período tem 418 mil solicitações a menos do que o menor patamar registrado pela atual gestão desde janeiro de 2023
Renegociação de dívidas do Fies pode ser feita até 16 de setembro
Iniciativa é voltada para estudantes com contratos firmados até 2017 que estavam na fase de pagamento em 4 de maio de 2026
Brasil e EUA definem data de reunião para discutir tarifaço
Encontro foi acertado após ligação de Lula ao presidente norte-americano Donald Trump na última sexta-feira (21)
Operadora Oi confirma declaração de falência
Empresa informou que decisão de pedido para continuidade do processo de recuperação judicial da empresa foi negado
Pedido de indenização de R$ 321 milhões é aberto contra Uber
Plataforma passou a cobrar para que motoristas recebam corridas no aplicativo, sem oferecer garantia de que o dinheiro será recuperado
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