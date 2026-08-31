Lula afirmou ter dito a Trump que o tarifaço tinha "base na mentira" - Ricardo Stuckert / Arquivo / PR

Lula afirmou ter dito a Trump que o tarifaço tinha "base na mentira"Ricardo Stuckert / Arquivo / PR

Publicado 31/08/2026 19:48 | Atualizado 31/08/2026 19:55