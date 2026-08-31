Lula afirmou ter dito a Trump que o tarifaço tinha "base na mentira"Ricardo Stuckert / Arquivo / PR
Os Estados Unidos aplicaram em julho duas rodadas de tarifas a diversos produtos brasileiros por supostas práticas comerciais desleais e outras infrações que Brasília nega.
Os ministros das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Mauro Vieira e Márcio Elias Rosa, respectivamente, reuniram-se de forma virtual com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, informou o governo federal.
Lula conversou com Trump em 21 de agosto durante mais de uma hora, em tom "amigável" e "cordial", segundo o governo. Posteriormente, o petista afirmou ter dito a Trump que o tarifaço tinha "base na mentira" e que o republicano "reconheceu" seus argumentos.
Vieira e Rosa reiteraram "que o governo brasileiro não concorda com as medidas unilaterais impostas contra o País, (...) sendo injusto o tratamento discriminatório adotado contra o Brasil", indicou Brasília nesta segunda-feira.
As duas partes concordaram em voltar a se reunir “em nível ministerial, em data oportuna”, sem avanços concretos por enquanto.
Lula tem acusado os Estados Unidos de tentarem interferir nas eleições presidenciais brasileiras, nas quais busca se reeleger e tem como principal adversário Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliado de Trump.
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