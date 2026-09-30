Dinheiro será depositado em 26 de outubro - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Dinheiro será depositado em 26 de outubroRafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 30/09/2026 15:20

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O dinheiro será depositado em 26 de outubro. O valor médio pago varia de R$ 2,8 mil a R$ 2,9 mil, dependendo do tempo de trabalho e do salário da época. O dinheiro será depositado em 26 de outubro. O valor médio pago varia de R$ 2,8 mil a R$ 2,9 mil, dependendo do tempo de trabalho e do salário da época.

Quem tem direito

- Trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988;

- Servidores públicos do mesmo período;

- Herdeiros ou dependentes legais, em caso de falecimento;

- Quem pediu o dinheiro até 31 de março;

- O benefício não tem relação com o abono salarial atual do PIS/Pasep, pago anualmente. Trata-se de cotas de um fundo antigo, extinto em 2020.

Como consultar se há dinheiro disponível

A consulta é feita pelo portal Repis Cidadão, com login via conta Gov.br nos níveis prata e ouro.



Passo a passo:



- Acesse o site e faça login com CPF e senha;

- Informe o número do PIS/Pasep ou NIS (se solicitado);

- Clique em “pesquisar”;

- O sistema indicará se há valores e como proceder;

- Também é possível consultar pelo aplicativo do FGTS.

Como pedir o pagamento

O pedido pode ser feito de duas formas:



Pelo aplicativo FGTS:



- Acesse “Mais”;

- Clique em “Ressarcimento PIS/Pasep”;

- Envie os documentos e acompanhe o pedido.

Em uma agência da Caixa:



- Leve documento oficial com foto.

O pagamento é feito por crédito em conta. Quem não tiver conta na Caixa receberá automaticamente uma poupança social digital, movimentada pelo app Caixa Tem.

Herdeiros?

Herdeiros também podem solicitar o valor, desde que apresentem:



- Documento de identificação;

- Certidão de dependentes ou autorização judicial;

- Documento que comprove vínculo com o titular.

Calendário de pagamentos

O pagamento depende da data em que o pedido foi feito. Veja os próximos lotes:



- Até 30/09/2026 recebe em 26/10/2026 (novo lote);

- Até 31/10/2026 recebe em 25/11/2026;

- Até 30/11/2026 recebe em 28/12/2026;

- Até 31/12/2026 recebe em janeiro de 2027.

Fonte: Caixa Econômica Federal

O que é o fundo PIS/Pasep

Criado na década de 1970, o fundo reunia recursos para complementar a renda de trabalhadores e servidores. Em 1988, ele foi substituído pelo modelo atual de abono salarial.



Os valores não sacados foram transferidos em 2020 para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, depois, ao Tesouro Nacional. Agora, o governo permite o resgate mediante pedido.

Prazo para sacar

O pedido pode ser feito até setembro de 2028. Após esse prazo, os valores serão incorporados definitivamente ao Tesouro, sem possibilidade de saque.

Canais de dúvidas

A Caixa oferece atendimento pelos seguintes canais:



- Telefone: 0800-726-0207;

- SAC: 0800-726-0101;

- Ouvidoria: 0800-725-7474;

- Site: caixa.gov.br

A orientação é verificar o quanto antes se há valores disponíveis para evitar perder o prazo.

