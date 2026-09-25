Valor médio pago varia de R$ 2,8 mil a R$ 2,9 mil Marcello Casal Jr / Agência Brasil
Nesta rodada, recebem aqueles que pediram o ressarcimento até 31 de agosto. O valor médio pago varia de R$ 2,8 mil a R$ 2,9 mil, dependendo do tempo de trabalho e do salário da época.
Quem tem direito
- Trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988
- Servidores públicos do mesmo período
- Herdeiros ou dependentes legais, em caso de falecimento
- Quem pediu o dinheiro até 31 de março
- O benefício não tem relação com o abono salarial atual do PIS/Pasep, pago anualmente. Trata-se de cotas de um fundo antigo, extinto em 2020.
Como consultar se há dinheiro disponível
Passo a passo:
- Acesse o site e faça login com CPF e senha
- Informe o número do PIS/Pasep ou NIS (se solicitado)
- Clique em “pesquisar”
- O sistema indicará se há valores e como proceder
Como pedir o pagamento
Pelo aplicativo FGTS:
- Acesse “Mais”
- Clique em “Ressarcimento PIS/Pasep”
- Envie os documentos e acompanhe o pedido em uma agência da Caixa:
- Leve documento oficial com foto
E no caso de herdeiros?
- Documento de identificação
- Certidão de dependentes ou autorização judicial
- Documento que comprove vínculo com o titularCalendário de pagamentos
- Até 31/08/2026 recebe em 25/09/2026 (lote atual);
- Até 30/09/2026 recebe em 26/10/2026;
- Até 31/10/2026 recebe em 25/11/2026;
- Até 30/11/2026 recebe em 28/12/2026;
- Até 31/12/2026 recebe em janeiro de 2027.
O que é o fundo PIS/Pasep
Os valores não sacados foram transferidos em 2020 para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, depois, ao Tesouro Nacional. Agora, o governo permite o resgate mediante pedido.
Prazo para sacar
Canais de dúvidas
- Telefone: 0800-726-0207
- SAC: 0800-726-0101
- Ouvidoria: 0800-725-7474
- Site: caixa.gov.br