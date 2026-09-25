Assaí está com vagas de emprego Divulgação

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Alexia Gomes
O Assaí Atacadista está com cerca de 460 vagas de emprego abertas para atuação nas lojas do Rio de Janeiro. As oportunidades são destinadas a diferentes áreas operacionais e todas são elegíveis a pessoas com deficiência (PCDs).
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Entre os principais cargos disponíveis estão os de operador de loja e operador de caixa. Para participar do processo seletivo, os interessados devem se candidatar diretamente às vagas disponíveis para a região pelo site de carreiras da empresa.

Para realizar o cadastro, é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo, CPF, número de telefone e endereço de e-mail atualizado. O processo seletivo conta com etapas presenciais e online.

Segundo o Assaí, os contratados terão acesso a remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado. A empresa também afirma oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional, com ações de capacitação e um plano de carreira para os funcionários.

"Mais do que preencher postos de trabalho, essas oportunidades representam a porta de entrada para uma empresa que investe de forma contínua no desenvolvimento profissional de seus colaboradores", afirmou Mauro Donizete, diretor divisional do Assaí.

A rede está presente no estado do Rio de Janeiro desde 2008 e atualmente possui 41 lojas em municípios como Rio de Janeiro, Petrópolis, Campos dos Goytacazes, Niterói, Macaé, Nova Iguaçu e São Gonçalo.

Ao todo, a empresa afirma gerar cerca de 24,6 mil empregos diretos e indiretos no estado.

Rio começa semana com 4,9 mil oportunidades 

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro tem, esta semana, 4.928 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas são voltadas também para pessoas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.