Assaí está com vagas de emprego Divulgação
Para realizar o cadastro, é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo, CPF, número de telefone e endereço de e-mail atualizado. O processo seletivo conta com etapas presenciais e online.
Segundo o Assaí, os contratados terão acesso a remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado. A empresa também afirma oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional, com ações de capacitação e um plano de carreira para os funcionários.
"Mais do que preencher postos de trabalho, essas oportunidades representam a porta de entrada para uma empresa que investe de forma contínua no desenvolvimento profissional de seus colaboradores", afirmou Mauro Donizete, diretor divisional do Assaí.
A rede está presente no estado do Rio de Janeiro desde 2008 e atualmente possui 41 lojas em municípios como Rio de Janeiro, Petrópolis, Campos dos Goytacazes, Niterói, Macaé, Nova Iguaçu e São Gonçalo.
Ao todo, a empresa afirma gerar cerca de 24,6 mil empregos diretos e indiretos no estado.
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