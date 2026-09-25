Cursos técnicos disponíveis serão ofertados nas modalidades presenciais e de ensino a distância (EaD)Arquivo / Marcelo Camargo / Agência Brasil
Os 11 cursos técnicos disponíveis serão ofertados nas modalidades presenciais e de ensino a distância (EaD).
São 14 instituições de ensino das redes federal e estaduais dos seguintes localidades:
- Maranhão;
- Minas Gerais;
- Mato Grosso;
- Mato Grosso do Sul;
- Pará;
- Pernambuco;
- Piauí;
- Rio de Janeiro;
- Rio Grande do Norte;
- Roraima;
- Rio Grande do Sul.
Os cursos oferecidos são:
- auxiliar de operação de biodigestores;
- auxiliar de produção de biocombustíveis: biodiesel e bioquerosene de aviação;
- horticultor orgânico;
- instalador de sistemas de armazenamento para mini e microgeração de energia;
- instalador de sistemas fotovoltaicos;
- operador de beneficiamento de pescado;
- profissional de instalação e manutenção de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos;
- profissional de manutenção de veículos elétricos levíssimos e de duas rodas;
- profissional de manutenção em sistemas energéticos e equipamentos industriais;
- profissional em automação e controle para eficiência energética.
Pronatec
A capacitação verde, como é chamada pelo MEC, vem para atender à crescente de profissionais preparados para uma atuação mais sustentável e a formação técnica abrange a preservação, conservação, recuperação ou melhoria da qualidade ambiental, no contexto das mudanças climáticas.
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