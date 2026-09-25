Cursos técnicos disponíveis serão ofertados nas modalidades presenciais e de ensino a distância (EaD) - Arquivo / Marcelo Camargo / Agência Brasil

Cursos técnicos disponíveis serão ofertados nas modalidades presenciais e de ensino a distância (EaD)Arquivo / Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 25/09/2026 14:41





Os 11 cursos técnicos disponíveis serão ofertados nas modalidades presenciais e de ensino a distância (EaD).



São 14 instituições de ensino das redes federal e estaduais dos seguintes localidades:



- Maranhão;

- Minas Gerais;

- Mato Grosso;

- Mato Grosso do Sul;

- Pará;

- Pernambuco;

- Piauí;

- Rio de Janeiro;

- Rio Grande do Norte;

- Roraima;

- Rio Grande do Sul. Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) , do Ministério da Educação (MEC), ofertará, em outubro, 1.580 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional relacionados ao meio ambiente, à sustentabilidade e bioeconomia.Os 11 cursos técnicos disponíveis serão ofertados nas modalidades presenciais e de ensino a distância (EaD).São 14 instituições de ensino das redes federal e estaduais dos seguintes localidades:- Maranhão;- Minas Gerais;- Mato Grosso;- Mato Grosso do Sul;- Pará;- Pernambuco;- Piauí;- Rio de Janeiro;- Rio Grande do Norte;- Roraima;- Rio Grande do Sul.

As vagas podem ser consultadas no Painel de Oportunidades do Pronatec. Na ferramenta online, os interessados devem selecionar o filtro “vagas verdes” e, no campo referente ao mês de oferta da qualificação profissional, escolher “outubro”.

Os cursos oferecidos são:

- aquicultor;

- auxiliar de operação de biodigestores;

- auxiliar de produção de biocombustíveis: biodiesel e bioquerosene de aviação;

- horticultor orgânico;

- instalador de sistemas de armazenamento para mini e microgeração de energia;

- instalador de sistemas fotovoltaicos;

- operador de beneficiamento de pescado;

- profissional de instalação e manutenção de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos;

- profissional de manutenção de veículos elétricos levíssimos e de duas rodas;

- profissional de manutenção em sistemas energéticos e equipamentos industriais;

- profissional em automação e controle para eficiência energética.

O próprio Painel de Oportunidades do Pronatec direciona o cidadão ao site oficial da instituição de ensino que disponibilizou a vaga.

Pronatec

Criado em 2011, o Pronatec tem objetivo de ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica no Brasil para aumentar a inserção de jovens e adultEnsino técnicoos no mundo do trabalho.



A capacitação verde, como é chamada pelo MEC, vem para atender à crescente de profissionais preparados para uma atuação mais sustentável e a formação técnica abrange a preservação, conservação, recuperação ou melhoria da qualidade ambiental, no contexto das mudanças climáticas.