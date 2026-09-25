Acordo abrange milhares de trabalhadores que atuam em mais de 30 segmentos do comércio varejista no Rio - Divulgação

Acordo abrange milhares de trabalhadores que atuam em mais de 30 segmentos do comércio varejista no RioDivulgação

Publicado 25/09/2026 16:26

O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro (SECRJ) aprovaram nesta sexta-feira (25) a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) de Reajuste Salarial de 2026 a 2027. O acordo abrange milhares de trabalhadores que atuam em mais de 30 segmentos do varejo da capital fluminense.

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Com a nova norma, o piso salarial da faixa única — que contempla funções como vendedores, balconistas, operadores de caixa, empacotadores, estoquistas, repositores, auxiliares de escritório, serviços gerais e de depósito, entre outros — passa a ser de R$ 1.825. Já os comissionistas (puros e mistos) terão um piso de R$ 1.996. Para os profissionais em período de experiência (limitado a 90 dias) e menores aprendizes, o valor estipulado é de R$ 1.725.



Para os comerciários que recebem acima do piso, o índice de reajuste aprovado foi de 5,11%, aplicado sobre os salários de maio de 2025, data-base da categoria. Ficou definido também que a diferença salarial retroativa referente aos meses de maio a setembro deste ano deverá ser quitada pelas empresas até o pagamento da folha salarial de novembro de 2026.



A convenção também reajustou os valores referentes a benefícios e auxílios corporativos. A ajuda de custo passou a ser de R$ 39, enquanto a quebra de caixa foi fixada em R$ 77. O auxílio-creche agora é de R$ 274 para empresas com até 50 empregados e de R$ 303 para organizações com mais de 50 funcionários. O valor pago para lanche e jantar, destinado aos dias de trabalho aos sábados, domingos e feriados, passou a ser de R$ 34.



O presidente do SindilojasRio, Aldo Gonçalves, destacou o esforço de diálogo entre as entidades para alcançar um entendimento benéfico tanto para o empresariado quanto para os empregados.



"O SindilojasRio atua para garantir condições sustentáveis ao comércio, com diálogo permanente com os representantes dos comerciários, que são essenciais ao desempenho e ao bom funcionamento do setor. O reajuste é resultado de uma ampla negociação e assegura previsibilidade aos lojistas. Ao mesmo tempo, reforça a importância do trabalho daqueles que estão diariamente, ao lado dos consumidores, contribuindo para a vitalidade da economia do Rio", afirmou Gonçalves.



Também foram aprovadas as Convenções Coletivas de Trabalho Temáticas (CCTs) voltadas para a regulamentação da abertura do comércio em dias especiais, como feriados e domingos, com validade de dois anos.



Os lojistas e trabalhadores que tenham dúvidas sobre as novas regras podem entrar em contato com o SindilojasRio pelo telefone (21) 2217-5000 ou por meio do WhatsApp (21) 98552-1822. O resumo e a íntegra dos documentos estão disponíveis para consulta pelo Com a nova norma, o piso salarial da faixa única — que contempla funções como vendedores, balconistas, operadores de caixa, empacotadores, estoquistas, repositores, auxiliares de escritório, serviços gerais e de depósito, entre outros — passa a ser de R$ 1.825. Já os comissionistas (puros e mistos) terão um piso de R$ 1.996. Para os profissionais em período de experiência (limitado a 90 dias) e menores aprendizes, o valor estipulado é de R$ 1.725.Para os comerciários que recebem acima do piso, o índice de reajuste aprovado foi de 5,11%, aplicado sobre os salários de maio de 2025, data-base da categoria. Ficou definido também que a diferença salarial retroativa referente aos meses de maio a setembro deste ano deverá ser quitada pelas empresas até o pagamento da folha salarial de novembro de 2026.A convenção também reajustou os valores referentes a benefícios e auxílios corporativos. A ajuda de custo passou a ser de R$ 39, enquanto a quebra de caixa foi fixada em R$ 77. O auxílio-creche agora é de R$ 274 para empresas com até 50 empregados e de R$ 303 para organizações com mais de 50 funcionários. O valor pago para lanche e jantar, destinado aos dias de trabalho aos sábados, domingos e feriados, passou a ser de R$ 34.O presidente do SindilojasRio, Aldo Gonçalves, destacou o esforço de diálogo entre as entidades para alcançar um entendimento benéfico tanto para o empresariado quanto para os empregados."O SindilojasRio atua para garantir condições sustentáveis ao comércio, com diálogo permanente com os representantes dos comerciários, que são essenciais ao desempenho e ao bom funcionamento do setor. O reajuste é resultado de uma ampla negociação e assegura previsibilidade aos lojistas. Ao mesmo tempo, reforça a importância do trabalho daqueles que estão diariamente, ao lado dos consumidores, contribuindo para a vitalidade da economia do Rio", afirmou Gonçalves.Também foram aprovadas as Convenções Coletivas de Trabalho Temáticas (CCTs) voltadas para a regulamentação da abertura do comércio em dias especiais, como feriados e domingos, com validade de dois anos.Os lojistas e trabalhadores que tenham dúvidas sobre as novas regras podem entrar em contato com o SindilojasRio pelo telefone (21) 2217-5000 ou por meio do WhatsApp (21) 98552-1822. O resumo e a íntegra dos documentos estão disponíveis para consulta pelo link

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.