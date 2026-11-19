Gigantes chinesas incorporaram o Pix em suas plataformas de pagamentos - Bruno Peres / Agência Brasil

Gigantes chinesas incorporaram o Pix em suas plataformas de pagamentosBruno Peres / Agência Brasil

Publicado 19/11/2026 14:52

O Alipay+ e o WeChat, as duas maiores plataformas de pagamentos do mundo, foram integradas ao Pix nessa semana. Agora, ambas as empresas oferecerem a opção de pagamento através da tecnologia brasileira. Os aplicativos, que são concorrentes, possuem várias funcionalidades, como as "wallets", carteiras de pagamento digital.

Os usuários chineses vão poder utilizar o Pix para realizar pagamentos em compras no Brasil, conforme a 'Folha de S. Paulo'. Para isso, foram montadas estruturas que conectam as plataformas à tecnologia do Banco Central. O objetivo é que mais recursos sejam oferecidos em 2027, em meio ao aumento da integração econômica entre Brasil e China.

O Alipay+ tem mais de 2,1 bilhões de usuários no mundo, sendo 150 milhões de comerciantes. Ele conecta mais de 50 carteiras digitais e aplicativos bancários de diversos países. Já o WeChat tem cerca de 900 milhões de usuários.

Pix ultrapassa 1 bilhão de chaves no Brasil

O número de chaves Pix cadastradas no Brasil ultrapassou a marca de 1 bilhão em setembro, segundo dados do Banco Central (BC). Ao todo, o sistema contabilizava 1,008 bilhão de registros no dia 30, ante 998 milhões em agosto. O total representa um crescimento de aproximadamente 80 milhões de chaves desde o fim de 2025, quando havia 920 milhões.

O número de chaves, porém, não corresponde à quantidade de usuários do sistema. Como uma mesma pessoa pode cadastrar mais de uma chave, o Pix reúne cerca de 170 milhões de clientes, entre pessoas físicas e jurídicas. Isso significa uma média próxima de seis chaves por cliente, considerando os números aproximados.

Do total de registros, 956,7 milhões estavam vinculados a pessoas físicas e 51,2 milhões a empresas, conforme os dados do BC.

Mais da metade dos cadastros corresponde a chaves aleatórias, que permitem receber transferências sem precisar compartilhar informações pessoais, como Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), telefone ou e-mail.

As chaves Pix são identificadores associados a uma conta bancária ou de pagamento e facilitam o envio e o recebimento de dinheiro. O usuário pode cadastrar CPF, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), número de celular, endereço de e-mail ou uma chave aleatória gerada pela instituição financeira.

Pessoas físicas podem cadastrar até cinco chaves por conta, empresas podem registrar até 20. Cada chave só pode estar vinculada a uma conta por vez.

O cadastro e o gerenciamento são feitos pelo aplicativo ou internet banking da instituição financeira. A chave Pix, entretanto, não é obrigatória, também é possível realizar transferências utilizando os dados bancários do destinatário, além de recursos como Código QR.

* Com informações da Agência Brasil