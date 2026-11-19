Gigantes chinesas incorporaram o Pix em suas plataformas de pagamentosBruno Peres / Agência Brasil
Pix é integrado a superapps chineses de pagamento
Juntas, as gigantes Alipay+ e WeChat somam mais de 3 bilhões de usuários ao redor do mundo; novos recursos devem ser oferecidos em 2027
Veja como será o cálculo da hora extra com a escala de trabalho 5x2
Ministro explica que mudanças vão elevar o valor da hora trabalhada e que o decreto preserva os pisos salariais das categorias
BNDES injetou R$ 254 bi de crédito na economia de janeiro a setembro
Montante representa crescimento de 9% em relação à mesma temporada do ano passado; o banco público de fomento teve lucro de R$ 20,3 bi no período
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Lula assina decreto que regulamenta o fim da escala 6x1
Presidente da República sustentou que o ganho que o mundo digital trouxe ao comércio e às empresas justifica reduzir a jornada
Senado pede explicações a TCU sobre alíquota de 11,3% da CBS
Comissão de Assuntos Econômicos quer obter cálculos; especialistas defendem percentual menor sobre tributo federal
Número de desempregados há dois anos ou mais é o menor já registrado
Pela primeira vez, contingente fica abaixo de 1 milhão, aponta o IBGE; para especialistas, essa queda é sinal de mercado de trabalho aquecido
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