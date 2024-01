Prova para a concessão de bolsas de estudos acontecerá neste sábado - Reprodução

Prova para a concessão de bolsas de estudos acontecerá neste sábadoReprodução

Publicado 24/01/2024 18:29

O Elite Rede de Ensino está com inscrições abertas para a prova de Bolsão para o ano letivo de 2024. As oportunidades são para as cidades de Duque de Caxias, Itaguaí, Nilópolis, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti e Três Rios. A prova acontecerá no sábado, 27, e os candidatos poderão conquistar bolsas com descontos de 5% até 90% na instituição.

Os estudantes realizarão uma prova com 25 questões (de Língua Portuguesa e Matemática) para ingressar nas turmas do Ensino Fundamental (anos finais) até o Ensino Médio. Além disso, os alunos do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental (anos iniciais) poderão fazer uma prova diagnóstica com 16 questões (de Língua Portuguesa e Matemática), também com o objetivo de ingressar na instituição.

Já os interessados na Educação Infantil e no 1º e 2º anos dos Anos Iniciais, não há a realização de provas quantitativas — avaliação que se baseia em conteúdos expressos em questões e correção objetiva—, mas, uma vivência com atividades lúdicas adequadas à faixa etária, como jogos e brincadeiras, que permite conhecer as crianças e colabora para que os candidatos mirins conheçam a escola, criando um ambiente oportuno a fim de verificar saberes e habilidades prévias.