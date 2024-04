Ação dará informações sobre o mercado de trabalho do setor de óleo e gás - Reprodução

Publicado 24/04/2024 11:20

A ONG JA Rio de Janeiro promove nesta quinta-feira, 25, das 19h às 20h, ao vivo, o podcast "Desbravando oceanos: como trabalhar em navios e plataformas de petróleo", voltado à inclusão de estudantes da rede pública de ensino no mercado de trabalho no setor de Óleo e Gás ou Offshore. A iniciativa tem como público-alvo adolescentes e jovens do Ensino Médio que desejam conhecer e adquirir conhecimento com o intuito de construir uma trajetória profissional de sucesso nesta área.



A iniciativa tem o apoio do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), algumas de suas empresas associadas e outras marcas parceiras, além da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ). O podcast – batizado de PodTrilhar – marca o lançamento da edição 2024 do projeto Trilha Empreendedora, criado em 2017, e contará com a participação do especialista Matheus Rangel, ex-aluno de escola pública que atua no setor e é também influenciador digital, com 12 anos de experiência no mercado offshore.



O encontro será transmitido via YouTube e ficará disponível no canal da organização social. Matheus é membro do Comitê Jovem do IBP, um grupo multidisciplinar, formado por colaboradores de empresas associadas ao IBP, com até 35 anos, para liderar a transição energética, debater assuntos técnicos e desenvolvimento de carreira.



Durante o podcast, Matheus e o time da Trilha Empreendedora irão compartilhar dicas e reflexões para acelerar a carreira de estudantes, jovens em busca do primeiro emprego e pessoas em busca de recolocação ou transição de área, além de educadores interessados em auxiliar estudantes no mercado de Petróleo e Gás.



O evento contará ainda com informações sobre como fazer um bom currículo, entrevistas de emprego, mudanças no mercado de trabalho, como entrar e se manter em uma organização, habilidades a serem desenvolvidas etc.