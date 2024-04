Oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalhoMarcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 22/04/2024 18:38

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece esta semana 2.816 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, 990 são de estágio, Ensino Médio e Jovem Aprendiz.

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) oferece 1.316 novas vagas de emprego para trabalhadores com e sem deficiência.

São 931 vagas para trabalhadores em geral, e outras 385 destinadas a pessoas com deficiência. O destaque da semana fica por conta dos frentistas, profissionais que trabalham nos postos de combustíveis: há 20 vagas abertas sem necessidade de experiência prévia para o Rio e a região Metropolitana. Para se candidatar, basta ter o Fundamental completo.

Os demais postos de trabalho da semana são destinados a candidatos com ou sem experiência anterior, em diversas atividades. Há vagas para cozinheiro, operador de supermercado, instalador de painéis fotovoltaicos, eletricista, babá, nutricionista (para quem tem ensino superior na área), enfermeiro, assistente administrativo, servente de obras e copeiro (essas quatro últimas, para PCDs), entre muitas outras oportunidades profissionais.

Além das vagas de emprego, também são oferecidas oportunidades de estágio aos estudantes universitários. Nesta semana, a SMTE apresenta chances para alunos de Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Farmácia, Jornalismo e Psicologia em diversas regiões da cidade.

Os candidatos podem se inscrever pela internet, no link: bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE . Não é mais necessário o uso de código para o preenchimento do formulário.

CIEE

Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 1.165 oportunidades de estágio, sendo que 510 para Ensino Superior e 655 para ensino médio, técnico e jovem aprendiz.

Em Barra Mansa, são 35 vagas divididas entre as áreas Administrativa (18), Construção Civil (5), Educação (2), Engenharia de Produção (4), Produção Mecânica (2) e Saúde (4).

Em Campos, são 25 oportunidades nas áreas de Administração (2), Contabilidade (3), Design (1), Educação (2), Farmácia (2), Jurídica (2), Licenciatura (7), Nutrição (1), Psicologia (1), Saúde (3) e Serviço Social (1).

Já em Duque de Caxias, há 9 vagas para Administração (5), Engenharia de Produção (1), Jurídica (1), Produção Mecânica (1) e Marketing (1).

Em Macaé, há 30 vagas nas áreas Administrativa (13), Arquitetura e Urbanismo (2), Contabilidade (1), Educação (2), Engenharia de Produção (1), Esportes (2), Design (1), Saúde (2), Transportes (1), Turismo/Lazer (3).

Em Niterói, são 69 oportunidades nos setores de Administração (31), Arquitetura e Urbanismo (3), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Educação (13), Elétrica-Eletrônica (1), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (1), Informática (3), Jurídica (4), Marketing (4), Psicologia (1), Secretariado (1),Turismo/Lazer (1) e Nutrição (1).

Já em Nova Friburgo, são 10 vagas nas áreas de Administração (4), Contabilidade (2), Informática (2), Jurídica (1) e Marketing (1).

Em Nova Iguaçu, há 22 vagas distribuídas nas áreas de Administração (14), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (1), Educação (1), Informática (1) e Jurídica (2).

Em Petrópolis, são 10 oportunidades em Administração (9) e Produção Mecânica (1). Já em Resende, são 14 vagas distribuídas nas áreas de Administração (4), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Construção Civil (2), Contabilidade (2), Educação (1), Elétrica-Eletrônica (1), e Engenharia de Produção (2).

O Rio de Janeiro 196 vagas para Administração (196), Alimentos (3), Arquitetura e Urbanismo (5), Arquivologia (8), Artes (5), Biblioteca (4), Comunicação (17), Construção Civil (11), Contabilidade (31), Design (5), Economia (10), Educação (29), Elétrica-Eletrônica (16), Engenharia Ambiental (7), Engenharia de Produção (2), Esportes (6), Gastronomia (1), Informática (28), Jurídica (74), Letras (2), Marketing (13), Meio Ambiente (7), Moda (1), Museologia (2), Nutrição (2), Produção Mecânica (1), Psicologia (5), Saúde (15), Social (1) e Turismo/Lazer (3).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 655 vagas. Em Barra Mansa, são 42 oportunidades para Aprendiz, 11 para Ensino Médio, três Técnico em Mecânica e três Técnico em Administração.

Em Campos, há apenas uma vaga para Aprendiz, duas para Ensino Médio, três para Técnico em Administração e uma para Técnico em Design. Em Duque de Caxias, são 13 vagas para Aprendiz, uma para Ensino Médio, sete para Técnico em Administração, uma para Técnico em Indústria e uma para Técnico em Mecânica.

Em Macaé, são 83 vagas de Aprendiz, 8 para Ensino Médio, uma para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Saúde.

Em Niterói, são 35 oportunidades para Aprendiz, 26 para Ensino Médio, apenas uma para Técnico em Administração, duas para Técnico em Elétrica-Eletrônica, três para Técnico em Indústria e duas para Técnico em Saúde.

Em Nova Friburgo, são duas vagas para Aprendiz, três para Ensino Médio e duas vagas para Técnico em Comunicação. Já em Nova Iguaçu, há 36 ofertas para Aprendiz, sete para Ensino Médio e três para Técnico em Administração.

Em Petrópolis, há 14 vagas para Aprendiz, cinco para Ensino Médio e uma para Técnico em Mecânica. Já em Resende há 18 vagas para Aprendiz e cinco para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro, há 194 vagas para Aprendiz, 67 para Ensino Médio, quatro para Técnico em Administração, três para Técnico em Construção Civil, 19 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Informática, oito para Técnico em Mecânica, duas para Técnico em Química, uma para Técnico em Saúde, uma para Técnico em Segurança e uma Técnico em Telecomunicações.

Três Rios são nove vagas para Aprendiz. Em Teresópolis há cinco vagas para Aprendiz.

Isbet

O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) oferta 200 vagas de Jovem Aprendiz com salários de até R$1.400, sendo 100 oportunidades para o centro do Rio, 40 vagas em Niterói, 30 vagas em Rio Bonito, 20 vagas para a Baixada e 10 vagas para Rio das Ostras.

Também há 115 vagas de estágio com bolsas até R$1.900, sendo 70 oportunidades para o Centro do Rio, 20 vagas para Niterói, 10 vagas para Rio Bonito e 15 vagas para região de Nova Friburgo.

As oportunidades estão disponíveis em uma variedade de áreas, incluindo: Administração, Varejo, Produção, Construção Civil, Logística, Copa e Cozinha, Atendimento, Transporte, Auxiliar Bancário, Informática, entre outras.

Para mais informações sobre as vagas e como se candidatar, entre no portal isbet.org.br

Light

A Light, responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Rio de Janeiro, está com inscrições abertas para o processo que irá selecionar estudantes de cursos superior para o Programa de Estágio 2024. No total, são 20 vagas para a capital carioca. Todas as oportunidades também são destinadas a pessoas com deficiência (PcD). Os interessados podem se candidatar até o dia 05 de maio pela internet.

As oportunidades estão disponíveis para alunos de engenharias (elétrica, mecânica, produção e civil), ciências contábeis e econômicas, administração, direito, estatística, psicologia, ciência da computação, sistema da informação e análises de sistemas (com foco em programação).



Para participar da seleção, o candidato precisa estar cursando ensino superior, a partir do terceiro semestre até o penúltimo semestre (faltando um ano para a conclusão do curso) e ter disponibilidade para estagiar 6h por dia.



As competências desejadas são iniciativa, comunicação, criatividade e dinamismo. A bolsa de estágio inclui salário compatível com mercado, além de vale alimentação e/ou vale refeição, assistência médica, vale transporte e programa de treinamentos.