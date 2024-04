Curso on-line gratuito busca dar uma preparação abrangente para o Enem - Divulgação/Governo Federal

Publicado 24/04/2024 12:05

A Kultivi, plataforma de ensino on-line, acaba de lançar o curso completo para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) totalmente gratuito. Com mais de 600 aulas e mais de 2 mil questões práticas, o curso abrange as 16 disciplinas exigidas no exame, fornecendo aos estudantes uma preparação abrangente.

As aulas foram gravadas especialmente para o Enem, com um conteúdo atualizado, que aborda os principais tópicos de cada disciplina. Além disso, a plataforma disponibiliza questões comentadas, permitindo que os alunos testem seus conhecimentos e se preparem para o estilo das perguntas do exame.

"Nosso objetivo é democratizar o acesso à educação de qualidade, oferecendo um curso completo e gratuito para o ENEM. Acreditamos que todos os estudantes têm o direito de se preparar adequadamente para o exame, independentemente de sua situação financeira", afirma Cláudio Matos, CEO da Kultivi.

O curso inclui disciplinas como Matemática, Português, Biologia, Física, Química, História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Literatura, Redação, Artes, Educação Física, Espanhol e Inglês. Com aulas ministradas por professores especializados em cada área, os alunos têm acesso a um conteúdo de alta qualidade, que abrange todos os tópicos importantes para o exame.

Além disso, a plataforma oferece um material de apoio para download, permitindo que os estudantes aprofundem seus estudos e revisem o conteúdo das aulas. Com uma abordagem abrangente e focada nas necessidades dos alunos, o curso é uma ferramenta valiosa para quem busca uma preparação eficaz e de qualidade para o exame.