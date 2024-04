A pedido do MPF, Cefet/RJ cancelou a exigência para as candidatas aprovadas no concurso - Google Street View/Reprodução

Publicado 24/04/2024 12:30 | Atualizado 24/04/2024 12:45

A pedido do Ministério Público Federal (MPF), o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca do Rio de Janeiro (Cefet/RJ), localizada no Maracanã — instituição de ensino ligada ao Ministério da Educação (MEC) —, informou que excluiu do edital do concurso público para servidores do órgão a exigência de exames de citologia oncótica/papanicolau e mamografia bilateral para as candidatas. A exigência estava prevista no Edital nº 3, de 14 de fevereiro de 2024, referente à seleção para o provimento de cargos efetivos da carreira dos técnicos-adminsitrativos em educação do Cefet/RJ, certame organizado pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon).

De acordo com a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Rio de Janeiro (PRDC/RJ), responsável pela Recomendação, a exigência se revelou “invasiva, desproporcional e desnecessária para avaliar a aptidão das candidatas ao cargo”.

A Procuradoria destacou a necessidade de observância da Convenção sobre Eliminação de Todas as formas de Discriminação contra a Mulher, afirmando que “a busca da igualdade substantiva, o princípio da proibição de imposição de desvantagem (...) não são compatíveis com práticas administrativas que estabelecem regras que caracterizam tratamento discriminatório e anti-isonômico em face das mulheres”.

Os procurares da República enfatizaram que “toda discriminação institucional que restringe, dificulta ou impede o acesso das mulheres aos cargos públicos ou sua ascensão profissional caracteriza obstáculo na consolidação dos processos de busca por maior representatividade e equidade no tratamento das questões de gênero no ambiente da esfera pública”.

Ao acatar a Recomendação, a instituição de ensino também informou que a mudança do edital será publicada no Diário Oficial da União (DOU) e divulgada na página oficial do concurso público em questão. O Cefet também informou que não incluirá a exigência em futuros editais.