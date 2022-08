Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 17/08/2022 08:00 | Atualizado 17/08/2022 11:29

Com o advento da educação à distância (EAD), é inegável que a escolha de uma universidade ficou mais simples e dinâmica, um entre tantos pontos positivos da crescente democratização do acesso ao ensino superior. Isso não quer dizer que não haja a necessidade de filtrar opções de modo a encontrar aquela mais compatível com o seu perfil e seus objetivos.

Nesse contexto, é importante eleger critérios pessoais sem deixar de lado parâmetros objetivos para medir o grau de aceitabilidade de uma instituição de ensino. Seja para educação presencial ou de ensino. É, portanto, importante equilibrar expectativas sobre gestão de grade e aparato tecnológico, bem como instalações modernas com planejamento de carreira.

Um dos mais prestigiados centros de ensino privados do Rio de Janeiro e com mais de 50 anos de tradição no mercado, a IBMR aposta na inovação e criatividade como conceitos inerentes a uma educação de qualidade e se distingue pelo empenho na aplicação de novas e eficazes balizas para um ensino completo e eficiente, alinhada às demandas modernas e de competitividade no mercado de trabalho.

A IBMR faz parte do Ecossistema Ânima Educação, ou seja, tem como pilar principal o aprendizado diferente com foco na empregabilidade e que permite que o aluno tenha conteúdos e disciplinas para compor sua grade, promovendo uma bem-vinda descentralização do ensino.

O foco na empregabilidade também se dá por meio do ensino técnico, do empreendedorismo e da possibilidade de escolher matérias que estimulem o pensamento criativo e crítico. Justamente por espelhar ambições que mobilizam pré-universitários, o modelo híbrido de ensino, com aulas presenciais, mas também com impulsão digital, representa um diferencial da instituição.

São mais de 130 cursos de graduação e pós-graduação e 75% do corpo docente é constituído por mestres e doutores.

Essa compilação de dados é importante para orientar a escolha por uma universidade e vale a pena consultar as condições e perspectivas que a IBMR oferece