Área de tecnologia e cibersegurança pode ser uma boa opção para o futuro - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Área de tecnologia e cibersegurança pode ser uma boa opção para o futuroMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 30/01/2022 00:00

O Ensino a distância têm conquistado cada vez mais adeptos e, mesmo com a flexibilização permitida pelo avanço da vacinação contra a covid-19, não perdeu força no mercado de ensino.

O anúncio da pandemia de covid-19 em março de 2020 trouxe diversas transformações sociais. Com as restrições de locomoção e de contato social, setores indispensáveis tiveram que passar por adaptações. Uma das mais significativas ocorreu na educação, que passou a adotar o modelo de ensino a distância (EAD) em praticamente todas as modalidades de educação - desde treinamentos básicos a mestrados e doutorados.

Apesar de apresentarem, em média, desempenho pior do que os cursos presenciais, os cursos a distância trazem opções de ensino viáveis para alunos que necessitam trabalhar e estudar ao mesmo tempo e para pessoas que necessitam compartimentar ou flexibilizar os horários de estudo.

“A EAD se encaixa perfeitamente como solução para a realidade atual devido a sua flexibilidade, aos diversos meios de transmissão de conteúdo (vídeos, textos, aplicativos, jogos), aos canais de comunicação existentes, além de beneficiar os diferentes tipos de aprendizagens”, ressaltou a Fábia Kátia Moreira, consultora de EAD e tecnologia internacional que atua na área há mais de 25 anos.