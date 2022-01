Escola de Negócios e Seguros oferta curso gratuito de LinkedIn | | O Dia

Recode - Divulgação

RecodeDivulgação

Publicado 30/01/2022 00:00

Com mais de 50 milhões de usuários no Brasil, o LinkedIn tem sido uma das melhores ferramentas para quem busca qualificação profissional para ingressar no mercado de trabalho. Para aprender a explorar as potencialidades da rede social, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) oferece o curso 'LinkedIn Estratégico'

Para os interessados, uma boa notícia. O curso será totalmente gratuito. Com duas horas de duração, ele é dividido em três módulos: 'Sobre a ferramenta', 'Otimização do perfil' e 'Insights'. As aulas serão ministradas pela professora Marina Chaves, formada em Publicidade e Propaganda pela ESPM-RJ.

Com mais de 50 anos de experiência em educação continuada, a ENS segue atenta às novidades do mercado e aposta em parcerias como a firmada com o LinkedIn, ferramenta que permite interagir e avaliar oportunidades com empresas e profissionais.

As inscrições podem ser feitas até 30 de julho pelo link: www.ens.edu.br/cursos/grat uitos-linkedin-est rategico?inscricao=3007&ead=True.

Já a ONG Recode, focada no empoderamento digital, abriu inscrições para a turma do Recode Pro, 100% digital e gratuito de formação e empregabilidade de programadores full stack para pessoas em situação de vulnerabilidade social, através do site: https://recodepro.org.br/.