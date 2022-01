Publicado 30/01/2022 00:00

O número de matrículas em cursos de qualificação profissional disparou desde o início da pandemia. Em busca de novas oportunidades ou de melhoria no currículo, muitos brasileiros têm investido o tempo no desenvolvimento de novas habilidades. E a expectativa pelo calendário de concursos públicos tem influenciado na hora de bater o martelo.

O calendário de 2022 começa com inscrições abertas para quase 160 concursos que distribuirão 22,7 mil vagas em todo o país. Atento às demandas não apenas do mercado e também dos alunos, o Colégio Curso Mova iniciou o ano com cursos voltados para concursos agendados. Na área de saúde, o voltado para concursos com vagas para enfermagem tem atraído interessados.

"Com vários concursos abertos na área de enfermagem, nossos professores têm focado na preparação dos alunos para as provas. Temos vários relatos de alunos que se saíram bem com a base que tiveram em nossas aulas de anatomia para o concurso da Polícia Civil para a atuação em necropsia", disse Rosi Fernandes, supervisora geral do Mova.