Publicado 30/01/2022 00:00

Na contagem regressiva para o fim das férias, as escolas de todo o país se preparam para uma série de desafios e adaptações no ano letivo de 2022: carga horária maior, novo currículo e formação técnica são algumas das mudanças que tanto escolas públicas quanto privadas passarão a adotar, ainda que de forma gradual.

Portanto, a escolha dos pais e responsáveis terá um importante impacto na formação da safra de profissionais para o futuro. A partir deste ano, com a implementação obrigatória do novo ensino médio, aprovado numa lei de 2017, a missão do sistema de educação não se limitará à preparação para o ensino superior. A pretensão do novo programa é ajudar a moldar os alunos para o mercado de trabalho.

Com o período de matrículas ainda aberto, escolas públicas e privadas têm a obrigação de incrementar a grade curricular. É mais um desafio para um setor em constante evolução e transformação, motivado pela própria natureza. O 'Projeto de Vida', programa que ajudará os jovens a conhecerem suas aspirações acadêmicas, com o apoio de professores ou psicólogos, será colocado em prática pelas escolas.

É o caso do Colégio Pensi, que planeja a implementação do novo ensino médio este ano de maneira muito mais orgânica. Isto porque as disciplinas eletivas compõem o programa pedagógico desde 2017, ano da aprovação da lei.

Pedro Rocha, diretor pedagógico da instituição, destaca o papel da nova grade que "permite que os estudantes façam escolhas que dialoguem com seu futuro". "O Pensi tem um currículo que olha para a formação comum dos alunos e para os tais dos itinerários formativos. Todos os anseios são contemplados no currículo."

Um dos setores mais impactados pela pandemia de covid-19, o sistema educacional enfrentou uma série de desafios e transformações para minimizar o impacto de período sem aulas, com reposição remota e evasão escolar. O Colégio Inovar Veiga de Almeida, na contramão de muitas escolas que fecharam ou tiveram dificuldades na pandemia, segue com turmas abertas para educação infantil em 2022, para crianças de 4 e 5 anos. A metodologia sociointeracionista, baseada na aprendizagem ativa para desenvolver habilidades socioemocionais e cognitivas, é um dos diferenciais da escola.

O que muda?

Para os alunos do novo ensino médio, uma mudança sentida será no aumento do tempo de aula que passará de quatro para cinco horas por dia, em média. Ao fim do ano letivo, mil horas terão sido cumpridas. Outra novidade será na grade curricular de disciplinas, reforçadas por áreas do conhecimento, modelo já adotado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares. São elas: linguagens e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e ciências humanas e sociais aplicadas. O ano letivo de 2022 promete.