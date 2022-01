Publicado 30/01/2022 00:00

Poucos meses depois de ter sido lançado na modalidade semipresencial, o curso de Medicina Veterinária se tornou o mais concorrido da UVA. As aulas das primeiras turmas começaram em agosto passado, nos campi Botafogo e Cabo Frio. Com a ótima procura, a universidade passa a oferecer, a partir de fevereiro, a primeira turma na modalidade no campus Tijuca.

Para Daniel Salvador, coordenador do curso, o mercado em franca expansão e a flexibilidade propiciada pelo modelo semipresencial explicam o sucesso do curso, evidenciado pela alta procura.

"É um mercado muito favorável. Nos centros urbanos, observamos esse processo de humanização dos animais de pequeno porte. Não faltará emprego para os profissionais qualificados."