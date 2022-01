Nutrix - Divulgação

Publicado 30/01/2022 00:00

O dinamismo e flexibilidade de cursos profissionalizantes atraem cada vez mais milhares de interessados em busca de uma colocação rápida no mercado de trabalho. Geralmente com investimento e duração menores do que a graduação de nível superior, o 'upgrade' no currículo através da modalidade tem sido o caminho buscado para driblar a crise econômica no país e atender às necessidades do mercado.

Na área de tecnologia, a procura pelos cursos de Programação, Design e Técnico de Informática tem sido animadora. A necessidade de adaptação de serviços em decorrência da pandemia tem colaborado para mais contratações de técnicos em diferentes campos. E profissões na área da saúde, como biomedicina, enfermagem e fisioterapia estão muito bem contadas, impulsionadas pela crise sanitária desencadeada pelo novo coronavírus.

É o que revela Kely Cruz, gestora da Escola Técnica Nutrix, que oferece cursos e treinamentos em enfermagem. Com especialidade em ginecologia e obstetrícia, a enfermeira destaca o aumento da procura de novos ou alunos transferidos no período de lockdown. O curso não sofreu com a evasão devido à rápida adaptação aos novos tempos.

"Durante a pandemia, tivemos sete dias para implementar nossa plataforma digital. Não perdemos alunos. Respeitamos a carga horária no período remoto, com aulas ao vivo", disse Kely.

Apesar da resposta positiva do sistema educacional de uma forma geral, em relação ao Ensino a Distância (EaD), Kely defende que cursos como os ministrados na área da saúde têm resultados mais significativos na evolução do aprendizado no tradicional formato presencial.

"Na saúde, tudo deveria ser presencial. É difícil para o aluno aprender a medir pressão arterial, coletar sangue, dar banho no leito em aulas online", explicou Kely.