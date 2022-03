Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 25/03/2022 10:13 | Atualizado 25/03/2022 13:46

A FGI (Faculdade de Gestão e Inovação), se destaca a vários anos como protagonista na preparação de profissionais para dar sustentação à revolução do agronegócio brasileiro - Divulgação

No Brasil, o mercado do agronegócio cresce superando seus próprios recordes. As exportações alcançaram os maiores patamares no último mês de dezembro e o mesmo já havia ocorrido no ano de 2021. Desta vez, foram US $9,88 bilhões, superando todo histórico para os meses de dezembro. Foram incríveis 36,5% de aumento, se comparado aos US $7,24 bilhões realizados em 2020.

Em 2021, o total exportado com o agronegócio resultou em US$ 120,59 bilhões, alta de 19,7%, em relação ao ano anterior, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (13) pela Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SCRI) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Para este ano, o Brasil deve ter uma safra recorde de grãos. A expectativa da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA) é de uma produção de 289 milhões de toneladas, 14% a mais que na safra 2021/22.

Com esse crescimento sem precedentes, houve também um forte aumento na procura de novos profissionais. Mas no mercado de trabalho não há quantidade suficiente de pessoas habilitadas e com competências específicas para atender as demandas do agro.

Neste cenário a FGI (Faculdade de Gestão e Inovação), se destaca a vários anos como protagonista na preparação de profissionais para dar sustentação à revolução do agronegócio brasileiro.

Consolidada como uma das principais faculdades voltadas ao campo no país, ela apresenta diversos cursos e uma metodologia que une a teoria com a prática, o que resulta na colheita de bons frutos. Além disso, a instituição também sai na frente com tecnologia de ponta para fornecer aos alunos aulas ao vivo por meio de plataforma de última geração. Com isso os alunos podem se especializar ou se graduar sem sair da fazenda.

Com especializações que abrangem várias vertentes do agronegócio, a FGI oferece cursos que preparam o aluno para as profissões mais promissoras nos próximos anos. Dona do maior portfólio de cursos de especialização (pós-graduação) os profissionais do agro têm a oportunidade de contar com MBAs como os de Gestão Estratégica do Agronegócio, Gestão Estratégica da Pecuária de Corte, Contabilidade, Auditoria e Perícia do Agronegócio e Direito do Agronegócio.

As especializações são pautadas pela tecnologia e inovação, entregando conteúdos modernos e atuais para que o profissional se torne especialista e possa contribuir diretamente para alavancar novos recordes elevando cada vez mais o Brasil no ranking mundial de produção e exportação de produtos agropecuários.

Além disso, o campo brasileiro precisa de mão de obra qualificada e costuma pagar os maiores salários gerando a quem se dedica a causa ganhos extremamente satisfatórios. Sendo assim, no campo sempre haverá uma oportunidade de mudar de vida e se tornar um dos profissionais deste mercado que só tende a crescer.