Rodrigo Amorim fez caminhada na tarde desta sexta-feira (30) pela Rua Senador Bernardo Monteiro, em Benfica - Divulgação

Publicado 30/08/2024 19:36 | Atualizado 30/08/2024 19:45

O DIA e MEIA HORA, em parceria com o SBT e Veja Rio.

Rio - Nesta sexta-feira (30), primeiro dia de propaganda eleitoral na televisão e rádio, os candidatos a prefeito do Rio deram continuidade às campanhas pelas ruas da cidade do Rio. Os candidatos Cyro Garcia (PSTU) Rodrigo Amorim (União) e Tarcísio Motta (Psol), participaram da 6ª edição do 'Movimento Rio em Frente', pela Fecomércio-RJ, com realização dos jornais, em parceria com o SBT e Veja Rio.

Antes da sabatina, Rodrigo Amorim fez caminhada pela Rua Senador Bernardo Monteiro, em Benfica, ao lado do candidato a vice-prefeito Fred Pacheco (PMN). Os dois abordaram moradores e comerciantes da região e ouviram denúncias e reclamações de abandono e de insegurança. Ao fim da caminhada, a equipe do candidato disse que homens suspeitos da Favela do Arará fizeram ameaças a eles.



"O prefeito só vê a maquete dessa área. Planeja um estádio para o Flamengo, mas o que temos aqui é uma tragédia humana. A maioria dos cariocas ignora o que acontece aqui. É um cartão postal do inferno", disse Amorim. O candidato a vice, deputado Fred Pacheco, disse que a Prefeitura precisa fortalecer o vínculo e o incentivo com as comunidades terapêuticas, que atendem pessoas em situação de rua e dependentes químicos.



"O que eles me relataram é alarmante. Todos os dias convivendo com a droga e seus efeitos. A internação compulsória é uma urgência. Vamos estabelecer parceria com o Ministério Público estadual para que os direitos sejam respeitados, mas também os deveres exercidos. E o dever do poder Público é garantir que os cidadãos de bem possam circular livremente sem serem incomodados. Empresários pagam impostos, geram empregos e ainda precisam lidar com viciados em crack?", questionou.

Tarcísio Motta também cumpriu outros compromissos da agenda antes da sabatina. Ele foi ao calçadão da Penha, na Zona Norte, onde conversou com moradores sobre o seu programa "SEXTOU CARIOCA". O candidato promete oferecer transporte gratuito, incluindo bicicletas, vans, ônibus, BRT e VLT, durante sextas, sábados e domingos, dando um passo importante rumo à tarifa zero em toda a cidade.



Além do transporte, o programa prevê o acesso gratuito a eventos culturais, como peças de teatro, exposições, sessões de cinema e shows musicais. Para financiar o "SEXTOU CARIOCA", Tarcísio pretende fortalecer o Fundo Municipal de Transporte, utilizando recursos provenientes de multas de trânsito, repasses federais e estaduais, e instrumentos urbanísticos previstos no Plano Diretor do Município e no Estatuto das Cidades.



Tarcísio defende que a política de tarifa zero é uma forma justa de financiamento dos serviços de transporte, argumentando que os custos não devem recair apenas sobre os trabalhadores. Ele destaca que muitas cidades ao redor do mundo já subsidiam seus sistemas de transporte, e no Rio, a implementação será gradual, começando pelo BRT e se estendendo a outros modais. "Queremos que o Rio trate seu sistema de mobilidade como trata o SUS, garantindo a liberdade de circulação sem cobrança de tarifa", afirmou Tarcísio.

Em busca da reeleição, Eduardo Paes (PSD) visitou as obras do Parque Oeste, em Inhoaíba, na Zona Oeste. O novo equipamento de lazer, educacional, cultural e esportivo da cidade tem uma proposta sustentável voltada para a preservação e oferta de áreas verdes para convivência.



"Depois do sucesso que a gente viu no Parque Madureira, no Parque Rita Lee, no Parque Realengo, e no Parque da Pavuna, no Chapadão, é assumir esse compromisso com a população carioca de implantar pelo menos mais dois parques. Um na Fazenda Baronesa da Taquara e, o outro, a ampliação do Parque Realengo", disse Paes durante a visita. Ainda segundo o atual prefeito, já foi comprado a área do Exército para ampliação do Parque Realengo.

De acordo com o projeto, as obras do Parque Oeste ocorrem em um terreno de mais de 234 mil metros quadrados e promete levar para a região um novo conceito, com o uso de energia sustentável e aproveitamento das condições bioclimáticas.



Está previsto a instalação de uma escada das águas e chuveiro cascata. Além disso, está em construção uma bacia de retenção com capacidade para receber 18 milhões de litros de água, que terá a função de acumular água das chuvas para minimizar o risco de ocorrência de enchentes.



"Aqui, teremos a captação de águas da chuva. Isso permite também que a gente possa resolver problemas de alagamentos, problemas relacionados às mudanças climáticas. E esses parques criam alternativas e valorizam muito a região", explica Paes.

Marcelo Queiroz apresentou seu plano de ordenamento e acessibilidade do terminal rodoviário da Gávea. Ele caminhou pelas ruas do bairro com apoiadores e ouviu sugestões para ampliar as ações no bairro. "A Gávea é um bairro que constantemente sofre impactos do fluxo de pessoas e veículos, uma vez que concentra universidade, escolas, polo gastronômico, boates, hospitais e pontos de interesse turístico. Por isso, é necessário organizar o terminal rodoviário da PUC. É um absurdo que até hoje o espaço não contempla acessibilidade e segurança. O passageiro salta praticamente em um meio fio estreito, as instalações de sanitários são precárias e, a sinalização, péssima. Isso se reflete na cidade e a prefeitura fica de braços cruzados", avaliou o candidato.



Marcelo Queiroz criticou também os outros terminais de ônibus da cidade. "É um desrespeito total com o cidadão e com todos que trabalham no transporte público. O mínimo que se espera são instalações decentes, que ofereçam dignidade ao usuário e ao trabalhador", completou Queiroz.

Juliete Pantoja (UP) iniciou o dia com panfletagem na Central do Brasil. Às 15h ela também panfletou em Madureira, na Zona Norte do Rio.

Carol Sponza (Novo) apresentou, na manhã desta sexta-feira (30), suas propostas para a mobilidade urbana no Rio e prometeu revisar todos os contratos da prefeitura com as empresas de ônibus. A candidata também criticou a atual gestão de Paes e a secretaria responsável pela área de Integração. "Então, a atual Secretaria de Integração da Prefeitura do Rio, ao invés de integrar com os outros municípios e com o governo do Estado, só serve para apoiar aliados do prefeito em outros municípios", disse Sponza.



Durante a panfletagem na saída do metrô Barra da Tijuca, na zona oeste, a candidata conversou com eleitores sobre os problemas no transporte da cidade. "Nossa proposta é parar com essa polarização que não leva a gente a lugar nenhum. A população não quer saber se o transporte é estadual ou municipal. Eles querem sair de casa e chegar ao trabalho em um curto espaço de tempo. O empregador também quer pagar menos pela passagem para que você tenha um gasto menor e contrate mais gente", destacou Carol Sponza.



Confira as agendas dos candidatos para este fim de semana

Eduardo Paes - às 8h30 deste sábado (31), participa de uma caminhada na Passarela da Freguesia. Ponto de encontro: Estrada de Jacarepaguá com Estrada do Gabinal ao lado da Padaria Nova Belém - Em frente ao Assaí Atacadista. No domingo (1º) Paes visita o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas.



Alexandre Ramagem - se reúne, neste sábado (31), às 10h, com eleitores e motoristas de aplicativo na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Ramagem vai ouvir demandas da população e categoria de motoristas.



Juliete Pantoja - às 10h tem debate entre candidatos progressistas no Quilombo da Gamboa. Às 19h faz panfletagem na Lapa com Leonardo Péricles, presidente nacional da UP.

Carol Sponza - no sábado (31), às 10h, ela faz caminhada em Madureira. Ponto de encontro : Mercadão de Madureira. No domingo (1º), às 9h, faz uma meia Maratona na Orla. Ponto de encontro: Posto 12 Leblon.