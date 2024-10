Eleições municipais tiveram primeiro turno neste domingo - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 07/10/2024 08:34 | Atualizado 07/10/2024 09:01

As eleições municipais movimentaram todo o país neste domingo (6). Milhões de brasileiros foram às urnas votar para escolher os prefeitos e vereadores de suas cidades. Entre as 26 capitais brasileiras, 11 já têm seu governante definido. Confira:

Nordeste

- Maceió (AL): JHC (PL);

- Recife (PE): João Campos (PSB);

- Salvador (BA): Bruno Reis (União Brasil);

- São Luís (MA): Eduardo Braide (PSD);

- Teresina (PI): Silvio Mendes (União Brasil).

Norte

- Boa Vista (RR): Arthur Henrique (MDB);

- Macapá (AP): Dr. Furlan (MDB);

- Rio Branco (AC): Tião Bocalom (PL).

Sudeste

- Rio de Janeiro (RJ): Eduardo Paes (PSD);

- Vitória (ES): Lorenzo Pazolini (Republicanos).

Sul

- Florianópolis (SC): Topázio Neto (PSD).

A principal cidade dos três estados do Centro-Oeste terá segundo turno. Confira todas as capitais com eleições para prefeito indefinidas