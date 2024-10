Alexandre Correa - Reprodução do Instagram

Publicado 07/10/2024 08:47

Rio - Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, não conseguiu se eleger vereador na cidade de São Paulo e lamentou a derrota nas urnas em um vídeo publicado no Instagram, neste domingo (6). Concorrendo pelo Avante, o empresário obteve um pouco mais de 2 mil votos. Em desabafo, ele comentou que continuará lutando pelo direito dos homens.

"Peço desculpas pelo nervosismo e pela aparência desgastada, mas aceitar mais essa derrota tem sido extremamente difícil... Hoje me retiro derrotado, mas amanhã reunirei os pedaços e continuarei mais forte do que nunca na minha luta pelos direitos dos homens, combatendo a alienação parental e as falsas acusações que afetam toda uma geração de homens de bem", escreveu no Instagram.

No vídeo, Alexandre ele assumiu a responsabilidade por não conseguir obter a quantidade de votos necessários. "Infelizmente minha votação foi muito aquém do esperado. Peço desculpas. A única culpada dessa má votação, provavelmente, é minha baixa popularidade. O culpado sou eu. Infelizmente vou ter que seguir em frente agora, vocês vão ficar sabendo o que vou fazer em um momento oportuno. Estou muito triste, nervoso. Só que assim: a minha luta só começou", avisou.

Vale lembrar que o casamento de Alexandre Correa e Ana Hickmann chegou ao fim em novembro do ano passado após a apresentadora acusar o empresário de violência doméstica. O caso segue na Justiça. Os dois travam uma briga sobre a guarda do filho.

Indireta?

Edu Guedes usou o Instagram para postar uma possível indireta a Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann que perdeu a eleição em São Paulo. O apresentador da RedeTV! e noivo de Ana Hickmann publicou uma montagem de um leão e um gato sem pelos, e escreveu na legenda: "Perdeu, mané".