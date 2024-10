Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e Jair Bolsonaro, maior nome do partido - Divulgação/PL

Publicado 07/10/2024 10:08

O PL foi o partido que elegeu o maior número de prefeitos nas 103 maiores cidades do país. Ao todo, a legenda de Valdemar Costa Neto fez 10 prefeitos nos principais centros urbanos, sendo seguida pelo União Brasil, que fez nove prefeitos.

O PT, do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, elegeu apenas dois prefeitos no primeiro turno nesse rol das maiores 103 cidades. Nos dois casos, tratam-se de prefeitas que tentavam a reeleição: Marília Campos, em Contagem (MG), e Margarida Salomão, em Juiz de Fora (MG).

Partidos de centro-direita como o PP (7), PSD (5), MDB (5) e Republicanos (4) também conseguiram eleger prefeitos no primeiro turno e aguardam o resultado do segundo turno para adicionar mais representantes no Executivo municipal.

Esses 103 municípios são aqueles que, por terem mais de 200 mil eleitores, têm a possibilidade de realizar um segundo turno das eleições. Nesses municípios, estão concentrados 60,5 milhões dos 155 milhões de eleitores brasileiros aptos a votar neste ano.

Os resultados eleitorais nessas prefeituras são importantes pela influência que os eleitos adquirem e porque indicam como o eleitorado tem se guiado nos principais centros urbanos do Brasil.

A seguir, o número de prefeitos que cada partido conseguiu eleger já no primeiro turno nesse grupo de 103 maiores cidades:

- PL: 10

- União Brasil: 9

- PP: 7

- PSD: 5

- MDB: 5

- Republicanos: 4

- Podemos: 3

- PT: 2

- PSDB: 2

- PSB: 2

- Novo: 1

- Avante: 1

Segundo turno

O PL ainda é o partido com mais candidatos no segundo turno, com 24 disputas em aberto. Neste recorte, o PT é a sigla que vem logo atrás da legenda de Valdemar e de Jair Bolsonaro, com 13 candidatos no segundo turno.

O resultado das urnas mostra que o PL larga na frente no segundo turno e que o PT terá muito trabalho para vencer.

O partido de Bolsonaro tem 13 candidatos que foram para o segundo turno à frente de seus adversários, enquanto a legenda de Lula tem apenas cinco candidatos nessas circunstâncias - o que demonstra a dificuldade que os petistas terão para virar alguns cenários e tentar eleger mais prefeitos.

- PL: 24

- PT: 13

- União Brasil: 11

- PSD: 10

- MDB: 9

- Republicanos: 7

- PP: 6

- PSDB: 5

- Podemos: 5

- PDT: 4

- Psol: 2

- PSB: 2

- Novo: 2

- Solidariedade: 1

- PMB: 1

- Cidadania: 1

- Avante: 1

Demonstração de força

O resultado do primeiro turno das eleições municipais deste ano representa a primeira demonstração de força a nível municipal da "profissionalização política do bolsonarismo".

O grupo político do ex-presidente, em 2020, ainda encontrava-se disperso em várias legendas, já que o próprio Bolsonaro estava sem partido. Foi somente no fim de 2021 que o ex-presidente filiou-se ao PL e deu início ao processo de "profissionalização" na política.