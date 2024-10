Há um empate técnico entre André Fernandes e o adversário Evandro Leitão (PT) - Divulgação

Há um empate técnico entre André Fernandes e o adversário Evandro Leitão (PT)Divulgação

Publicado 22/10/2024 18:31

São Paulo - O deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder do governo Lula na Câmara, publicou em seu perfil no X (antigo Twitter) um vídeo em que o deputado federal André Fernandes (PL), candidato à prefeitura de Fortaleza (CE), menospreza o feminicídio no Brasil. "Tá, dane-se", diz o político sobre assassinatos de mulheres motivados por questões de gênero.

"Veja o que André pensa sobre as mulheres", escreveu o líder do governo no último domingo, 20. No trecho de 12 segundos de gravação, Fernandes aparece com uma camisa verde e amarela comentando um diálogo em que o tema foi citado.

"Depois começaram a falar sobre uma outra questão, que foi o feminicídio. 'Ah, mas o feminicídio, aqui no Brasil tantas mulheres morrem por dia'. Tá, dane-se, e quantos homens morrem por dia?", questionou André Fernandes.

A gravação completa foi publicada em 4 de agosto de 2018, no canal do YouTube do agora candidato, e segue disponível. Fernandes fez a afirmação enquanto comentava as respostas do então candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PL) em uma entrevista que concedeu ao canal GloboNews.

No vídeo original, o candidato continua o raciocínio: "'Ah, mas morrem dois trans por dia'. Meu irmão, morrem cem héteros por dia. Duzentos, mil, não sei. Para quê essa divisão?". O candidato foi procurado pelo Estadão para comentar as declarações, mas não respondeu.

Segundo as últimas pesquisas na capital do Ceará, há um empate técnico entre André Fernandes e o adversário Evandro Leitão (PT). O levantamento mais recente do Datafolha, divulgado na última quinta-feira, 17, mostra Fernandes com 45% das intenções de voto ante 43% em Leitão.

Como mostrou a Coluna do Estadão, uma eventual vitória de Leitão contribuiria para a escolha de um nome do Nordeste para comandar o PT a partir de 2025. O nome mais forte nesse grupo, atualmente, é o de Guimarães. Já uma eventual derrota, manteria o nome apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, em vantagem para a sucessão de Gleisi Hoffmann.