PM faz segurança da operação de transporte de urnas eletrônicas durante o primeiro turno - Reginaldo Pimenta / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 25/10/2024 19:16

Rio - A Polícia Militar empregará 754 agentes para o esquema especial de segurança para o segundo turno das eleições municipais nas cidades de Niterói e Petrópolis, neste domingo (27). Serão empregados militares do efetivo dos batalhões e através do Regime Adicional de Serviço (RAS).

Niterói, na Região Metropolitana, contará com o reforço de 535 policiais, enquanto Petrópolis, na Região Serrana, terá 219. Esse esquema foi escalado para o patrulhamento de vias públicas, locais de votação, escolta das urnas e segurança de prédios que vão abrigar as instituições responsáveis pelo pleito eleitoral.

O plano especial para as eleições tem início às 8h de sábado e se estende até a noite de domingo. A missão dos agentes começa com a escolta para o transporte das urnas às seções eleitorais, segurança dos locais de votação antes, durante e depois do pleito, e acompanhamento para o retorno das urnas ao Tribunal Regional Eleitoral.