Neste sábado, Alckmin teve compromissos com diferentes comunidades religiosas - Paulo Pinto / Agencia Brasil

Neste sábado, Alckmin teve compromissos com diferentes comunidades religiosasPaulo Pinto / Agencia Brasil

Publicado 11/10/2026 07:32





Segundo Alckmin, a abstenção no País foi de 33 milhões de pessoas, enquanto a diferença entre os candidatos ficou em 2,2 milhões de votos.



"Vamos conversar com os eleitores, motivar quem não foi no primeiro turno para ir votar no segundo turno", disse o vice-presidente, durante entrevista após participar de um ato do movimento Judias e Judeus pela Democracia (JJpD), em São Paulo.



Neste sábado, Alckmin teve compromissos com diferentes comunidades religiosas. Mais cedo, participou da sabatina "Evangélicos com Lula", com o pastor Ed René Kivitz, e, à noite, compareceu ao ato da comunidade judaica. A agenda religiosa prevê ainda a participação do vice-presidente em uma missa no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, data dedicada à padroeira do Brasil. vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB) , afirmou neste sábado (10), que o principal desafio da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste segundo turno será convencer eleitores que não compareceram às urnas na primeira etapa a votar.Segundo Alckmin, a abstenção no País foi de 33 milhões de pessoas, enquanto a diferença entre os candidatos ficou em 2,2 milhões de votos."Vamos conversar com os eleitores, motivar quem não foi no primeiro turno para ir votar no segundo turno", disse o vice-presidente, durante entrevista após participar de um ato do movimento Judias e Judeus pela Democracia (JJpD), em São Paulo.Neste sábado, Alckmin teve compromissos com diferentes comunidades religiosas. Mais cedo, participou da sabatina "Evangélicos com Lula", com o pastor Ed René Kivitz, e, à noite, compareceu ao ato da comunidade judaica. A agenda religiosa prevê ainda a participação do vice-presidente em uma missa no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, data dedicada à padroeira do Brasil.

Lula tem 44,2% e Flávio, 42,7% no segundo turno

O primeiro levantamento realizado pelo instituto Vox Brasil sobre a disputa presidencial no segundo turno mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 44,2% das intenções de voto, contra 42,7% do senador Flávio Bolsonaro (PL). Os números indicam um empate técnico entre os dois candidatos, considerando a margem de erro de 2,15 pontos percentuais.

Os eleitores indecisos representam 9,7%, enquanto 3,4% declaram que irão votar em branco ou anular o voto. Na apuração dos votos válidos, que exclui essas categorias, Lula aparece com 50,9%, ante 49,1% de Flávio.

A pesquisa mostra ainda que 76,2% dos eleitores já definiram seus votos para o segundo turno e não pretendem mudar de escolha. Outros 13,4% afirmam estar decididos, mas admitem a possibilidade de mudar de ideia. Já 3,4% continuam analisando os candidatos, enquanto 3% ainda não escolheram em quem votar. Os 4% restantes não souberam responder ou preferiram não opinar.

O Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas realizou o levantamento entre 5 e 7 de outubro de 2026, por meio de entrevistas presenciais domiciliares com 2.100 eleitores. A pesquisa tem margem de erro de 2,15 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O estudo foi contratado pela própria empresa responsável e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09623/2026.

Índice de rejeição

O levantamento também mediu a rejeição aos candidatos que disputam o segundo turno. Lula aparece com 45,2% de rejeição, seguido por Flávio Bolsonaro, com 44,2%, uma diferença de apenas um ponto percentual. Outros 7% dos entrevistados afirmaram rejeitar os dois nomes. Os dados indicam índices de rejeição próximos entre os candidatos, além de uma parcela do eleitorado que não se identifica com nenhuma das duas opções.

Governo Lula tem 43,2% de aprovação

Ainda segundo a pesquisa Vox Brasil, 43,2% dos entrevistados aprovam a gestão, enquanto 51,6% a desaprovam. A diferença entre os índices é de 8,4 pontos percentuais. Outros 5,2% não souberam responder ou preferiram não opinar.

Mesmo com a desaprovação acima da aprovação, Lula aparece numericamente à frente de Flávio Bolsonaro na simulação de segundo turno, cenário em que ambos permanecem tecnicamente empatados.

Maior identificação dos eleitores com a direita.

O Instituto Vox Brasil também investigou a identificação política dos eleitores. A direita reúne 39,8% das respostas, enquanto 33,4% dos entrevistados se identificam com a esquerda. Outros 25% afirmaram não se reconhecer em nenhum dos dois espectros políticos.

O levantamento também traçou o perfil socioeconômico e religioso dos participantes. Pessoas com renda de até dois salários mínimos representam 83,9% da amostra. Entre as religiões, os católicos correspondem a 56,2% dos entrevistados, e os evangélicos, a 31,4%. Na divisão por regiões, o Sudeste concentra a maior parcela dos participantes, com 41,7%, seguido pelo Nordeste, que representa 26,9% da amostra.