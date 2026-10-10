Governador eleito ainda no primeiro turno, Douglas Ruas cumpriu agenda ao lado de Flávio Bolsonaro e agradeceu aos eleitores do RJ - Divulgação

Governador eleito ainda no primeiro turno, Douglas Ruas cumpriu agenda ao lado de Flávio Bolsonaro e agradeceu aos eleitores do RJDivulgação

Publicado 10/10/2026 17:42

Após ser confirmado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) como governador eleito no primeiro turno, Douglas Ruas (PL) agradeceu ao eleitorado. Nas redes sociais ele afirmou que pretende governar para todos os fluminenses e priorizar áreas como segurança pública, saúde e proteção às mulheres.





O resultado foi oficializado após a retotalização dos votos, determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que anulou os votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos), cujo registro de candidatura foi indeferido.



Em publicação nas redes sociais após a confirmação da vitória, Ruas agradeceu aos eleitores e afirmou que os mais de 4 milhões de votos representam “a esperança de milhões de pessoas e a enorme responsabilidade de construir um futuro melhor para o nosso Rio”. O governador eleito disse ainda que pretende trabalhar por um estado “mais seguro, inclusivo e cheio de oportunidades”.



Ao agradecer o resultado, Ruas afirmou que o compromisso de sua gestão será com as famílias do estado, a segurança, a saúde e as oportunidades para os jovens. “A nossa missão está apenas começando”, escreveu.



Ruas obteve 50,88% dos votos válidos, percentual suficiente para vencer no primeiro turno. “Vamos governar para todos os cidadãos fluminenses!”, escreveu. Em outra publicação, associou o resultado à escolha por “mudança, renovação e um novo caminho” para o estado.



LEIA MAIS: Quem é a ex-miss que se tornou vice-governadora do Rio O resultado foi oficializado após a retotalização dos votos, determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que anulou os votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos), cujo registro de candidatura foi indeferido.Em publicação nas redes sociais após a confirmação da vitória, Ruas agradeceu aos eleitores e afirmou que os mais de 4 milhões de votos representam “a esperança de milhões de pessoas e a enorme responsabilidade de construir um futuro melhor para o nosso Rio”. O governador eleito disse ainda que pretende trabalhar por um estado “mais seguro, inclusivo e cheio de oportunidades”.Ao agradecer o resultado, Ruas afirmou que o compromisso de sua gestão será com as famílias do estado, a segurança, a saúde e as oportunidades para os jovens. “A nossa missão está apenas começando”, escreveu.Ruas obteve 50,88% dos votos válidos, percentual suficiente para vencer no primeiro turno. “Vamos governar para todos os cidadãos fluminenses!”, escreveu. Em outra publicação, associou o resultado à escolha por “mudança, renovação e um novo caminho” para o estado.

Evento evangélico após confirmação da vitória



Na tarde deste sábado, Ruas participou de uma celebração pelos 100 anos da Assembleia de Deus de Madureira, realizada no Maracanãzinho, na Zona Norte. Ao discursar, destacou a presença do público e a importância da data para a igreja.



“É uma alegria muito grande estar aqui hoje e ver esse ginásio lotado numa data tão importante, celebrando 100 anos de uma igreja tão importante no Brasil e no mundo”, afirmou.



O evento contou com a presença do senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) e do pastor Silas Malafaia.





Carreata em São Gonçalo e apoio a Flávio Bolsonaro





Mais cedo, Ruas e Flávio Bolsonaro participaram de uma carreata pelas ruas de São Gonçalo, município da Região Metropolitana onde o governador eleito construiu sua trajetória política. O ato também teve a presença do prefeito Capitão Nelson e do deputado federal Altineu Côrtes, presidente estadual do PL.



Durante o evento, Ruas agradeceu o apoio recebido na eleição estadual e convocou os participantes a se mobilizarem em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência, cujo segundo turno está marcado para 25 de outubro.



“Eu agradeço a cada um de vocês que confiaram na mudança para o estado do Rio de Janeiro e nós vencemos a eleição no primeiro turno.





Retotalização mudou o resultado da disputa





A confirmação da vitória de Douglas Ruas ocorreu após o TRE-RJ recalcular os percentuais da eleição estadual. Na quinta-feira (8), o TSE decidiu, por 5 votos a 2, anular os 274.411 votos recebidos por Anthony Garotinho, que teve o registro de candidatura indeferido.



A medida alterou a base de cálculo dos votos válidos e levou à confirmação de Ruas como vencedor ainda no primeiro turno, sem necessidade de uma nova votação contra Eduardo Paes (PSD).



Antes da retotalização, Ruas havia registrado 49,27% dos votos, enquanto Paes tinha 42,76%. Com o novo cálculo, o candidato do PL ultrapassou a marca de 50% dos votos válidos e teve a vitória confirmada pelo tribunal eleitoral.