Douglas Ruas (PL) pode ser eleito com resultado do primeiro turno - Divulgação

Douglas Ruas (PL) pode ser eleito com resultado do primeiro turnoDivulgação

Publicado 08/10/2026 13:22 | Atualizado 08/10/2026 13:38

Douglas Ruas (PL), de 37 anos, que pode ser declarado governador do Estado do Rio depois da anulação dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos) , começou sua trajetória na administração pública no município de São Gonçalo, na Região Metropolitana. Ele disputou pela primeira vez o cargo nas eleições deste ano e recebeu 4.271.199 votos.

Nascido na mesma cidade, Ruas é deputado estadual em primeiro mandato e atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Ele é filho de Capitão Nelson (PL), prefeito de São Gonçalo.

Formado em Direito pela Universidade Estácio de Sá, Ruas também é pós-graduado em Gestão Pública pela instituição. Antes de ingressar na política, atuou como servidor concursado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.





Em 2022, foi eleito deputado estadual com 175.977 votos, a segunda maior votação para a Alerj naquele pleito. Em setembro de 2023, licenciou-se do mandato para assumir a Secretaria de Estado das Cidades, onde permaneceu até março de 2026. Depois, retornou ao Legislativo estadual.



Em abril de 2026, Em São Gonçalo, foi subsecretário de Trabalho entre 2017 e 2018 e superintendente regional do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) entre 2019 e 2020. Em 2021, assumiu a Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, cargo que ocupou até 2022.Em 2022, foi eleito deputado estadual com 175.977 votos, a segunda maior votação para a Alerj naquele pleito. Em setembro de 2023, licenciou-se do mandato para assumir a Secretaria de Estado das Cidades, onde permaneceu até março de 2026. Depois, retornou ao Legislativo estadual.Em abril de 2026, foi eleito presidente da Alerj com 44 votos favoráveis e passou a comandar a Casa.

Caso assuma o Governo do Rio, ele levará Fernanda Louback (PL), vereadora de Niterói e empreendedora, como sua vice.

Resultado da eleição

Nesta quinta-feira (8), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, por 5 votos a 2, anular os votos recebidos por Garotinho (Republicanos). Apesar de rejeitar a desistência de recurso apresentado pelo candidato, o plenário entendeu que o ex-governador estava inelegível, o que acarreta a anulação dos votos.

Com a decisão, Douglas Ruas (PL) passa dos 50% de eleitores participantes no pleito e alcança porcentagem suficiente para se eleger ainda no primeiro turno.

Considerando os números finais da apuração, a retotalização retira os votos de Garotinho e faria o candidato do PL passar de 49,27% para aproximadamente 52,6% dos votos válidos. Paes, por sua vez, ficaria próximo de 45,7%. Dessa forma, Ruas superaria o patamar necessário para a eleição em primeiro turno.

A recontagem dos votos ainda precisa ser confirmada oficialmente pela Justiça Eleitoral para que o segundo turno seja cancelado.

Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) informou que aguarda a comunicação oficial do TSE acerca do julgamento do recurso ordinário de Garotinho no âmbito do processo de registro de candidatura. Após a comunicação, a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro tomará e dará publicidade às medidas cabíveis.