Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro se enfrentam no segundo turno Reprodução / X
Emissoras definem datas dos debates presidenciais no segundo turno
Band, Record e TV Globo promoverão encontros entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)
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Paes faz campanha na Rocinha; Ruas mantém reuniões internas
Candidato do PL acompanha os desdobramentos do recurso envolvendo a candidatura de Garotinho, que pode resultar na eleição dele
Douglas Ruas e Flávio Bolsonaro anunciam motocarreata em São Gonçalo
A escolha da cidade para retomar a campanha de segundo turno não é aleatória, já que ambos tiveram bom desempenho anteriormente no município
Estudantes realizam ato em apoio a Lula no Centro do Rio
Manifestação reuniu universitários, secundaristas e entidades em caminhada da Candelária até a Cinelândia
Advogado de Garotinho aparece no TSE como autor de manifestação
Defesa do candidato e do vice-procurador negam vínculo; ex-governador diz que houve erro técnico no sistema
Especialistas analisam imbróglio nas eleições para Governo do Rio
Resultado no primeiro ou no segundo turno depende da anulação dos votos feitos ao candidato Anthony Garotinho (Republicanos)
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