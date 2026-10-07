Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro se enfrentam no segundo turno - Reprodução / X

Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro se enfrentam no segundo turno Reprodução / X

Publicado 07/10/2026 20:39

Os debates presidenciais do segundo turno das Eleições 2026 entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) tiveram suas datas definidas por Record, Band e TV Globo. As emissoras ajustaram seus calendários para promover os confrontos antes da votação marcada para o dia 25 de outubro.

O primeiro embate televisionado entre os candidatos nessa nova fase da campanha está agendado para o dia 11 de outubro, às 21h, na Record. Já o debate promovido pela Band ocorrerá no dia 18 de outubro, às 20h. O encontro terá transmissão simultânea pela BandNews TV, plataformas digitais e por um pool de veículos parceiros, incluindo a TV Cultura, TV Gazeta, Jovem Pan e o jornal O Estado de S. Paulo.

A TV Globo promoverá o último debate da corrida presidencial no dia 23 de outubro, antevéspera da votação decisiva. O evento acontecerá nos Estúdios Globo com mediação de César Tralli e exibição ao vivo logo após o "Jornal Nacional", além de transmissão na GloboNews e no portal G1.

Antes disso, a emissora realizará sabatinas individuais conduzidas pela jornalista Renata Lo Prete. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva será entrevistado no dia 15 de outubro, enquanto Flávio Bolsonaro participará no dia 16 de outubro.

O primeiro turno da eleição presidencial terminou com a liderança de Flávio Bolsonaro (PL), que obteve 56.104.503 votos (47,03%). O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ficou na segunda colocação com 53.879 538 votos (45,16%).

Cancelamento

No primeiro turno, a TV Globo cancelou o último debate entre os candidatos horas antes da transmissão. A emissora decidiu suspender o evento após decisões judiciais de última hora que, segundo o canal, gerou "insegurança jurídica" e uma "interferência indevida na liberdade da imprensa".

A ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atendeu pedido da campanha do PT e proibiu a Globo de exibir o púlpito vago com o nome de Lula. Ela também vetou que os candidatos fizessem perguntas direcionadas ao presidente. No mesmo horário, Lula participou de entrevista no podcast "Flow".

Já o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), emitiu uma liminar determinando que a emissora incluísse o candidato Renan Santos (Missão) no debate. Após a decisão, Flávio Bolsonaro (PL) anunciou nas redes sociais que não iria mais ao encontro, alegando "censura"