Eduardo Paes (PSD) visita a Rocinha, e Douglas Ruas (PL) faz reuniões em Brasília - Divulgação

Eduardo Paes (PSD) visita a Rocinha, e Douglas Ruas (PL) faz reuniões em BrasíliaDivulgação

Publicado 07/10/2026 18:33

A campanha para o segundo turno já está em andamento, e os candidatos ao Governo do Rio começaram a se mobilizar de diferentes formas para esta nova etapa da disputa. Desde terça-feira (6), Douglas Ruas (PL) não cumpre agenda pública. O candidato está em Brasília, onde acompanha os desdobramentos do recurso envolvendo a candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos), que pode resultar na eleição de Ruas ainda no primeiro turno. Além disso, ele está envolvido na campanha de Flávio Bolsonaro (PL) , candidato à Presidência da República.





Paes também comentou a



Ao comentar o caso, Paes afirmou que haveria uma articulação entre Garotinho e Ruas e relacionou o episódio à disputa eleitoral. "O jornal O Estado de S. Paulo identificou esse conluio entre o Garotinho e o Douglas Ruas, algo que venho denunciando há dois meses. A candidatura do Garotinho foi colocada pelo PL do Rio de Janeiro. Qualquer crítica era mero teatro. Eles estavam armados desde o início do processo eleitoral. Essa é a hora de a gente alertar as pessoas e elas me parecem mais atentas neste momento", disse Paes. Já Eduardo Paes (PSD) retomou a campanha nas ruas nesta quarta-feira (7). Pela manhã, o candidato visitou a Rocinha, na Zona Sul da capital fluminense, para agradecer os votos que recebeu na comunidade no primeiro turno e reforçar o compromisso de realizar obras de urbanização e promover a retomada de territórios atualmente sob domínio do crime organizado.Paes também comentou a polêmica envolvendo o advogado de Garotinho e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O parecer do vice-procurador-geral Eleitoral, Alexandre Espinosa, que recomendou ao TSE aceitar a desistência de Garotinho do recurso contra o indeferimento de sua candidatura, tem como "autor" o advogado do próprio candidato, Marcello Dias de Paula. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo e consta nos metadados do documento anexado pelo procurador ao sistema da Justiça Eleitoral, às 14h06 de terça-feira (6).Ao comentar o caso, Paes afirmou que haveria uma articulação entre Garotinho e Ruas e relacionou o episódio à disputa eleitoral. "O jornal O Estado de S. Paulo identificou esse conluio entre o Garotinho e o Douglas Ruas, algo que venho denunciando há dois meses. A candidatura do Garotinho foi colocada pelo PL do Rio de Janeiro. Qualquer crítica era mero teatro. Eles estavam armados desde o início do processo eleitoral. Essa é a hora de a gente alertar as pessoas e elas me parecem mais atentas neste momento", disse Paes.

Mapa eleitoral



O mapa eleitoral do primeiro turno da disputa pelo Governo do Rio de Janeiro mostrou uma vantagem territorial de Ruas sobre Eduardo Paes (PSD). O candidato do Partido Liberal terminou à frente em 79 dos 92 municípios fluminenses, enquanto o ex-prefeito do Rio liderou em 13 cidades.

Na votação estadual, Ruas recebeu 49,27% dos votos válidos, contra 42,76% de Paes. A diferença entre os dois foi de pouco mais de seis pontos percentuais. O resultado municipal, porém, revela uma distribuição diferente daquela observada apenas na soma estadual: enquanto Paes concentrou suas vitórias em um grupo menor de cidades, Ruas ficou na frente na maior parte do território fluminense.



O melhor desempenho percentual de Douglas Ruas foi registrado em São José do Vale do Rio Preto, na Região Serrana. O candidato do PL recebeu 70,87% dos votos válidos no município. Também teve votações acima de 65% em cidades como São Pedro da Aldeia (68,06%), Casimiro de Abreu (67,07%), Saquarema (66,71%), Italva (66,26%), São José de Ubá (65,55%), Paty do Alferes (65,73%), Sumidouro (65,41%) e Araruama (65,90%).



Paes, por sua vez, alcançou seu maior percentual em Comendador Levy Gasparian, no Centro-Sul Fluminense, onde recebeu 56,94% dos votos válidos. O candidato do PSD também venceu na capital, em Niterói e em outros municípios do interior.

Na Região Metropolitana, Ruas vence na maioria das cidades



A vantagem de Douglas Ruas aparece com força na Região Metropolitana. O candidato do PL venceu em municípios populosos da Baixada Fluminense e do entorno da capital. Em São Gonçalo, Ruas alcançou 59,99% dos votos, contra 33,96% de Paes. Em Itaboraí, foram 59,30% contra 33,61%. Em Belford Roxo, o candidato do PL teve 57,81%, enquanto Paes registrou 34,02%.



Ruas também venceu em Nova Iguaçu (56,70%), São João de Meriti (54,42%), Nilópolis (54,04%), Mesquita (56,47%), Queimados (53,78%), Seropédica (53,24%), Japeri (52,50%), Magé (53,35%), Guapimirim (60,07%), Itaguaí (55,14%), Paracambi (51,39%), Rio Bonito (63,70%), Tanguá (61,70%) e Cachoeiras de Macacu (62,19%).



Em Duque de Caxias, uma das maiores cidades do estado, a disputa foi mais equilibrada. Ruas terminou na frente com 49,33%, contra 42,52% de Paes.



A exceção entre os principais municípios da região ficou por conta de Niterói. Paes recebeu 49,72% dos votos válidos, enquanto Ruas teve 42,72%. A cidade foi uma das 13 em que o candidato do PSD terminou o primeiro turno na liderança.

O maior colégio eleitoral do estado também ficou com Eduardo Paes. Na cidade do Rio de Janeiro, onde foi prefeito por quatro mandatos, o candidato do PSD recebeu 52,52% dos votos válidos, contra 40,05% de Douglas Ruas.



Além do Rio e de Niterói, Paes venceu em Valença, Rio das Flores, Três Rios, Carmo, Comendador Levy Gasparian, Miracema, Porciúncula, Laje do Muriaé, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu e Rio Claro.



Em Valença, Paes alcançou 54,35%. Em Rio das Flores, teve 52,54%. Já em Três Rios, a disputa foi apertada, com 46,52% para Paes contra 45,39% para Ruas.



Em Carmo, Paes ficou com 48,12%, contra 46,96% do candidato do PL. Em Conceição de Macabu, marcou 46,71%, enquanto Ruas teve 45,16%.



Fora da Região Metropolitana, Douglas Ruas também terminou na frente na maioria das cidades. Nas Baixadas Litorâneas, o candidato do PL venceu em municípios como Araruama (65,90%), Armação dos Búzios (60,50%), Arraial do Cabo (55,31%), Cabo Frio (63,21%), Casimiro de Abreu (67,07%), Iguaba Grande (62,17%), Rio das Ostras (60,22%), São Pedro da Aldeia (68,06%), Saquarema (66,71%) e Silva Jardim.



Em Maricá, a diferença foi menor, mas Ruas também terminou na frente, com 49,69%, contra 41,06% de Paes.



Na Costa Verde, Ruas venceu em Angra dos Reis (62,52%), Mangaratiba (61,86%) e Paraty (60,34%). A exceção na região foi Rio Claro, onde Paes terminou em primeiro.



No Médio Paraíba, Ruas liderou em cidades como Barra Mansa (55,40%), Resende (60,89%), Volta Redonda (50,67%), Barra do Piraí (48,54%), Itatiaia (58,44%), Pinheiral (50,22%), Piraí (49,06%), Porto Real (55,99%) e Quatis (54,00%).



Já no Norte Fluminense, Ruas venceu em Campos dos Goytacazes (48,34%), Carapebus (61,47%), Macaé (51,62%), Quissamã (48,30%), São Fidélis (57,42%), São Francisco de Itabapoana (53,92%) e São João da Barra (51,94%).