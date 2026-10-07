Eduardo Paes (PSD) visita a Rocinha, e Douglas Ruas (PL) faz reuniões em BrasíliaDivulgação
Paes também comentou a polêmica envolvendo o advogado de Garotinho e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O parecer do vice-procurador-geral Eleitoral, Alexandre Espinosa, que recomendou ao TSE aceitar a desistência de Garotinho do recurso contra o indeferimento de sua candidatura, tem como "autor" o advogado do próprio candidato, Marcello Dias de Paula. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo e consta nos metadados do documento anexado pelo procurador ao sistema da Justiça Eleitoral, às 14h06 de terça-feira (6).
Ao comentar o caso, Paes afirmou que haveria uma articulação entre Garotinho e Ruas e relacionou o episódio à disputa eleitoral. "O jornal O Estado de S. Paulo identificou esse conluio entre o Garotinho e o Douglas Ruas, algo que venho denunciando há dois meses. A candidatura do Garotinho foi colocada pelo PL do Rio de Janeiro. Qualquer crítica era mero teatro. Eles estavam armados desde o início do processo eleitoral. Essa é a hora de a gente alertar as pessoas e elas me parecem mais atentas neste momento", disse Paes.
Mapa eleitoral
O melhor desempenho percentual de Douglas Ruas foi registrado em São José do Vale do Rio Preto, na Região Serrana. O candidato do PL recebeu 70,87% dos votos válidos no município. Também teve votações acima de 65% em cidades como São Pedro da Aldeia (68,06%), Casimiro de Abreu (67,07%), Saquarema (66,71%), Italva (66,26%), São José de Ubá (65,55%), Paty do Alferes (65,73%), Sumidouro (65,41%) e Araruama (65,90%).
Paes, por sua vez, alcançou seu maior percentual em Comendador Levy Gasparian, no Centro-Sul Fluminense, onde recebeu 56,94% dos votos válidos. O candidato do PSD também venceu na capital, em Niterói e em outros municípios do interior.
Na Região Metropolitana, Ruas vence na maioria das cidades
Em Duque de Caxias, uma das maiores cidades do estado, a disputa foi mais equilibrada. Ruas terminou na frente com 49,33%, contra 42,52% de Paes.
A exceção entre os principais municípios da região ficou por conta de Niterói. Paes recebeu 49,72% dos votos válidos, enquanto Ruas teve 42,72%. A cidade foi uma das 13 em que o candidato do PSD terminou o primeiro turno na liderança.
O maior colégio eleitoral do estado também ficou com Eduardo Paes. Na cidade do Rio de Janeiro, onde foi prefeito por quatro mandatos, o candidato do PSD recebeu 52,52% dos votos válidos, contra 40,05% de Douglas Ruas.
Em Valença, Paes alcançou 54,35%. Em Rio das Flores, teve 52,54%. Já em Três Rios, a disputa foi apertada, com 46,52% para Paes contra 45,39% para Ruas.
Em Carmo, Paes ficou com 48,12%, contra 46,96% do candidato do PL. Em Conceição de Macabu, marcou 46,71%, enquanto Ruas teve 45,16%.
Em Maricá, a diferença foi menor, mas Ruas também terminou na frente, com 49,69%, contra 41,06% de Paes.
Na Costa Verde, Ruas venceu em Angra dos Reis (62,52%), Mangaratiba (61,86%) e Paraty (60,34%). A exceção na região foi Rio Claro, onde Paes terminou em primeiro.
No Médio Paraíba, Ruas liderou em cidades como Barra Mansa (55,40%), Resende (60,89%), Volta Redonda (50,67%), Barra do Piraí (48,54%), Itatiaia (58,44%), Pinheiral (50,22%), Piraí (49,06%), Porto Real (55,99%) e Quatis (54,00%).
Já no Norte Fluminense, Ruas venceu em Campos dos Goytacazes (48,34%), Carapebus (61,47%), Macaé (51,62%), Quissamã (48,30%), São Fidélis (57,42%), São Francisco de Itabapoana (53,92%) e São João da Barra (51,94%).
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