Lula prometeu mergulhar de cabeça na campanhaRedes sociais / Reprodução
É importante ter debate em televisão porque agora é tête-à-tête, diz Lula
Petista relembrou que foi o candidato que mais perdeu e que mais ganhou eleições
É importante ter debate em televisão porque agora é tête-à-tête, diz Lula
Petista relembrou que foi o candidato que mais perdeu e que mais ganhou eleições
Paes aponta 'manobra' de Garotinho para eleger Ruas no 1º turno
Candidato do PSD disse que alertou durante toda a campanha eleitoral que o ex-governador do Rio era um 'laranja' na disputa eleitoral
Ruas vence em 79 cidades e Paes lidera em 13 no primeiro turno
Candidato do PL teve maioria em praticamente todas as regiões do estado; ex-prefeito do Rio foi o mais votado na capital, e em outros 12 municípios
Primeiro turno teve mais de 1,2 mil ocorrências de crimes eleitorais
Boca de urna foi o principal registro; Rio de Janeiro contabilizou 67 ocorrências no balanço final, sendo oito somente na capital
Rio tem 14 presos e 104 ocorrências eleitorais no primeiro turno
Ocorrências registradas pelo MPE incluem boca de urna e compra de votos; São Gonçalo teve o maior número de prisões
RJ registra aumento de denúncias eleitorais em 2026
Em todo o país, o número de queixas também cresceu em relação a 2022, passando de 52,9 mil para 72,1 mil casos
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