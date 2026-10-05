Eduardo Paes (PSD) (E) e Douglas Ruas (PL) disputam eleição para o cargo de governador do Rio de Janeiro - Arquivo/O Dia

Eduardo Paes (PSD) (E) e Douglas Ruas (PL) disputam eleição para o cargo de governador do Rio de JaneiroArquivo/O Dia

Publicado 05/10/2026 19:53 | Atualizado 05/10/2026 21:36

O mapa eleitoral do primeiro turno da disputa pelo Governo do Rio de Janeiro mostrou uma vantagem territorial de Douglas Ruas (PL) sobre Eduardo Paes (PSD) . O candidato do Partido Liberal terminou à frente em 79 dos 92 municípios fluminenses, enquanto o ex-prefeito do Rio liderou em 13 cidades.





Na votação estadual, Ruas recebeu 49,27% dos votos válidos, contra 42,76% de Paes. A diferença entre os dois foi de pouco mais de seis pontos percentuais. O resultado municipal, porém, revela uma distribuição diferente daquela observada apenas na soma estadual: enquanto Paes concentrou suas vitórias em um grupo menor de cidades, Ruas ficou na frente na maior parte do território fluminense.



O melhor desempenho percentual de Douglas Ruas foi registrado em São José do Vale do Rio Preto, na Região Serrana. O candidato do PL recebeu 70,87% dos votos válidos no município. Também teve votações acima de 65% em cidades como São Pedro da Aldeia (68,06%), Casimiro de Abreu (67,07%), Saquarema (66,71%), Italva (66,26%), São José de Ubá (65,55%), Paty do Alferes (65,73%), Sumidouro (65,41%) e Araruama (65,90%).



Paes, por sua vez, alcançou seu maior percentual em Comendador Levy Gasparian, no Centro-Sul Fluminense, onde recebeu 56,94% dos votos válidos. O candidato do PSD também venceu na capital, em Niterói e em outros municípios do interior. LEIA MAIS: Primeiro turno teve mais de 1,2 mil ocorrências de crimes eleitorais Na votação estadual, Ruas recebeu 49,27% dos votos válidos, contra 42,76% de Paes. A diferença entre os dois foi de pouco mais de seis pontos percentuais. O resultado municipal, porém, revela uma distribuição diferente daquela observada apenas na soma estadual: enquanto Paes concentrou suas vitórias em um grupo menor de cidades, Ruas ficou na frente na maior parte do território fluminense.O melhor desempenho percentual de Douglas Ruas foi registrado em São José do Vale do Rio Preto, na Região Serrana. O candidato do PL recebeu 70,87% dos votos válidos no município. Também teve votações acima de 65% em cidades como São Pedro da Aldeia (68,06%), Casimiro de Abreu (67,07%), Saquarema (66,71%), Italva (66,26%), São José de Ubá (65,55%), Paty do Alferes (65,73%), Sumidouro (65,41%) e Araruama (65,90%).Paes, por sua vez, alcançou seu maior percentual em Comendador Levy Gasparian, no Centro-Sul Fluminense, onde recebeu 56,94% dos votos válidos. O candidato do PSD também venceu na capital, em Niterói e em outros municípios do interior.



Na Região Metropolitana, Ruas vence na maioria das cidades



A vantagem de Douglas Ruas aparece com força na Região Metropolitana. O candidato do PL venceu em municípios populosos da Baixada Fluminense e do entorno da capital.



Em São Gonçalo, Ruas alcançou 59,99% dos votos, contra 33,96% de Paes. Em Itaboraí, foram 59,30% contra 33,61%. Em Belford Roxo, o candidato do PL teve 57,81%, enquanto Paes registrou 34,02%.



Ruas também venceu em Nova Iguaçu (56,70%), São João de Meriti (54,42%), Nilópolis (54,04%), Mesquita (56,47%), Queimados (53,78%), Seropédica (53,24%), Japeri (52,50%), Magé (53,35%), Guapimirim (60,07%), Itaguaí (55,14%), Paracambi (51,39%), Rio Bonito (63,70%), Tanguá (61,70%) e Cachoeiras de Macacu (62,19%).



Em Duque de Caxias, uma das maiores cidades do estado, a disputa foi mais equilibrada. Ruas terminou na frente com 49,33%, contra 42,52% de Paes.



A exceção entre os principais municípios da região ficou por conta de Niterói. Paes recebeu 49,72% dos votos válidos, enquanto Ruas teve 42,72%. A cidade foi uma das 13 em que o candidato do PSD terminou o primeiro turno na liderança.





Capital dá vitória a Paes



O maior colégio eleitoral do estado também ficou com Eduardo Paes. Na cidade do Rio de Janeiro, onde foi prefeito por quatro mandatos, o candidato do PSD recebeu 52,52% dos votos válidos, contra 40,05% de Douglas Ruas.



Além do Rio e de Niterói, Paes venceu em Valença, Rio das Flores, Três Rios, Carmo, Comendador Levy Gasparian, Miracema, Porciúncula, Laje do Muriaé, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu e Rio Claro.



Em Valença, Paes alcançou 54,35%. Em Rio das Flores, teve 52,54%. Já em Três Rios, a disputa foi apertada, com 46,52% para Paes contra 45,39% para Ruas.



Em Carmo, Paes ficou com 48,12%, contra 46,96% do candidato do PL. Em Conceição de Macabu, marcou 46,71%, enquanto Ruas teve 45,16%.

Interior mostra vantagem ampla de Ruas



Fora da Região Metropolitana, Douglas Ruas também terminou na frente na maioria das cidades. Nas Baixadas Litorâneas, o candidato do PL venceu em municípios como Araruama (65,90%), Armação dos Búzios (60,50%), Arraial do Cabo (55,31%), Cabo Frio (63,21%), Casimiro de Abreu (67,07%), Iguaba Grande (62,17%), Rio das Ostras (60,22%), São Pedro da Aldeia (68,06%), Saquarema (66,71%) e Silva Jardim.



Em Maricá, a diferença foi menor, mas Ruas também terminou na frente, com 49,69%, contra 41,06% de Paes.



Na Costa Verde, Ruas venceu em Angra dos Reis (62,52%), Mangaratiba (61,86%) e Paraty (60,34%). A exceção na região foi Rio Claro, onde Paes terminou em primeiro.



No Médio Paraíba, Ruas liderou em cidades como Barra Mansa (55,40%), Resende (60,89%), Volta Redonda (50,67%), Barra do Piraí (48,54%), Itatiaia (58,44%), Pinheiral (50,22%), Piraí (49,06%), Porto Real (55,99%) e Quatis (54,00%).



Já no Norte Fluminense, Ruas venceu em Campos dos Goytacazes (48,34%), Carapebus (61,47%), Macaé (51,62%), Quissamã (48,30%), São Fidélis (57,42%), São Francisco de Itabapoana (53,92%) e São João da Barra (51,94%).





Os maiores percentuais

O resultado de São José do Vale do Rio Preto, com 70,87% para Ruas, foi o maior percentual obtido por qualquer um dos dois candidatos entre os municípios fluminenses.



Na sequência aparecem resultados expressivos do candidato do PL em São Pedro da Aldeia (68,06%), Casimiro de Abreu (67,07%), Saquarema (66,71%), Italva (66,26%), Paty do Alferes (65,73%), São José de Ubá (65,55%), Sumidouro (65,41%) e Araruama (65,90%).



Paes teve seu melhor desempenho em Comendador Levy Gasparian, com 56,94%, seguido por Valença (54,35%), Rio de Janeiro (52,52%) e Rio das Flores (52,54%).





A situação de Garotinho



O candidato do Republicanos terminou a votação com 274.411 votos, equivalentes a 3,17% dos votos válidos. Como seu registro havia sido indeferido pela Justiça Eleitoral, os votos foram contabilizados como anulados sub judice.



Garotinho havia recorrido ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tentar reverter o indeferimento de sua candidatura. Nesta segunda-feira (5), porém, desistiu do recurso. A decisão abriu uma discussão sobre os efeitos da retirada definitiva dos votos do candidato no cálculo dos votos válidos.



A questão é relevante porque Douglas Ruas terminou a apuração com 49,27%. Caso os votos atribuídos a Garotinho sejam definitivamente retirados da contagem dos votos válidos, a votação proporcional de Ruas ultrapassará a marca de 50%, o que pode levar à definição da eleição ainda no primeiro turno.





As 79 cidades de Douglas Ruas





Na Região Metropolitana, Ruas venceu em Belford Roxo (57,81%), Cachoeiras de Macacu (62,19%), Duque de Caxias (49,33%), Guapimirim (60,07%), Itaboraí (59,30%), Itaguaí (55,14%), Japeri (52,50%), Magé (53,35%), Maricá (49,69%), Mesquita (56,47%), Nilópolis (54,04%), Nova Iguaçu (56,70%), Paracambi (51,39%), Queimados (53,78%), Rio Bonito (63,70%), São Gonçalo (59,99%), São João de Meriti (54,42%), Seropédica (53,24%) e Tanguá (61,70%).



Na Costa Verde, foram Angra dos Reis (62,52%), Mangaratiba (61,86%) e Paraty (60,34%).



Nas Baixadas Litorâneas, Ruas venceu em Araruama (65,90%), Armação dos Búzios (60,50%), Arraial do Cabo (55,31%), Cabo Frio (63,21%), Casimiro de Abreu (67,07%), Iguaba Grande (62,17%), Rio das Ostras (60,22%), São Pedro da Aldeia (68,06%), Saquarema (66,71%) e Silva Jardim.



No Centro-Sul Fluminense, venceu em Areal (59,06%), Engenheiro Paulo de Frontin (50,44%), Mendes (48,73%), Miguel Pereira (55,08%), Paraíba do Sul (52,04%), Paty do Alferes (65,73%), Sapucaia (55,85%) e Vassouras (51,91%).



No Médio Paraíba, Ruas ficou à frente em Barra do Piraí (48,54%), Barra Mansa (55,40%), Itatiaia (58,44%), Pinheiral (50,22%), Piraí (49,06%), Porto Real (55,99%), Quatis (54,00%), Resende (60,89%) e Volta Redonda (50,67%).



Na Região Serrana, venceu em Bom Jardim (59,60%), Cantagalo (55,28%), Cordeiro (55,96%), Duas Barras (48,31%), Macuco (49,86%), Nova Friburgo (55,48%), Petrópolis (53,12%), Santa Maria Madalena (44,71%), São José do Vale do Rio Preto (70,87%), São Sebastião do Alto (52,30%), Sumidouro (65,41%), Teresópolis (62,75%) e Trajano de Moraes (52,28%).



No Norte Fluminense, Ruas venceu em Campos dos Goytacazes (48,34%), Carapebus (61,47%), Macaé (51,62%), Quissamã (48,30%), São Fidélis (57,42%), São Francisco de Itabapoana (53,92%) e São João da Barra (51,94%).



No Noroeste Fluminense, o candidato do PL ficou na frente em Aperibé (64,32%), Bom Jesus do Itabapoana (57,31%), Cambuci (56,41%), Italva (66,26%), Itaocara (62,51%), Itaperuna (64,77%), Natividade (48,51%), Santo Antônio de Pádua (57,03%), São José de Ubá (65,55%) e Varre-Sai (64,67%).







As 13 cidades de Eduardo Paes

Eduardo Paes terminou o primeiro turno na frente em Cardoso Moreira (47,31%), Carmo (48,12%), Comendador Levy Gasparian (56,94%), Conceição de Macabu (46,71%), Laje do Muriaé (51,98%), Miracema (49,51%), Niterói (49,72%), Porciúncula (45,31%), Rio Claro (49,35%), Rio das Flores (52,54%), Rio de Janeiro (52,52%), Três Rios (46,52%) e Valença (54,35%).