Casos apurados pelo MPE envolvem compra de votos, boca de urna e santinhos - Divulgação

Casos apurados pelo MPE envolvem compra de votos, boca de urna e santinhosDivulgação

Publicado 05/10/2026 18:59 | Atualizado 05/10/2026 20:04





Promotores eleitorais acompanharam os registros com o suporte do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça (GAP/MPRJ). Durante as fiscalizações, as equipes também recolheram materiais de campanha distribuídos ou mantidos de forma irregular nas proximidades das seções eleitorais. Os itens ficaram sob a responsabilidade das Promotorias Eleitorais de cada região.



A maior quantidade de prisões em uma única ocorrência descrita pelo MPE ocorreu em São Gonçalo. Três homens foram detidos em uma casa no bairro de Neves, onde uma eleitora relatou ter recebido R$ 100 para votar nos candidatos indicados e atuar na boca de urna. No local, a fiscalização apreendeu R$ 700, dois celulares, uma lista de eleitores e diversos santinhos de dois candidatos a deputado. Os agentes conduziram o caso à 73ª DP (Neves).

O primeiro turno das eleições no Rio de Janeiro terminou com 104 ocorrências de irregularidades acompanhadas pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) e 14 pessoas presas em flagrante por crimes eleitorais. Os casos ocorreram neste domingo (4) em diferentes municípios do estado, envolvendo principalmente suspeitas de compra de votos, boca de urna e propaganda irregular.Promotores eleitorais acompanharam os registros com o suporte do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça (GAP/MPRJ). Durante as fiscalizações, as equipes também recolheram materiais de campanha distribuídos ou mantidos de forma irregular nas proximidades das seções eleitorais. Os itens ficaram sob a responsabilidade das Promotorias Eleitorais de cada região.A maior quantidade de prisões em uma única ocorrência descrita pelo MPE ocorreu em São Gonçalo. Três homens foram detidos em uma casa no bairro de Neves, onde uma eleitora relatou ter recebido R$ 100 para votar nos candidatos indicados e atuar na boca de urna. No local, a fiscalização apreendeu R$ 700, dois celulares, uma lista de eleitores e diversos santinhos de dois candidatos a deputado. Os agentes conduziram o caso à 73ª DP (Neves).

Em Volta Redonda, a fiscalização resultou em quatro conduções. Um guarda civil municipal de Itatiaia acabou detido sob suspeita de pedir votos para dois candidatos a deputado. Com ele, os agentes recolheram materiais de campanha, encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal (PF). Na mesma cidade, os fiscais levaram outras três pessoas à unidade federal após flagrá-las com propaganda eleitoral em frente ao CIEP Ada Bogato, que funcionava como local de votação.



Outros flagrantes aconteceram em Magé e Carapebus. No primeiro município, agentes detiveram uma mulher por boca de urna dentro do Colégio Municipal Gandur Assed e a levaram à 66ª DP (Magé). Já em Carapebus, a polícia deu voz de prisão a um homem pela mesma prática na Rua Salim Salém Bichara, no Centro, encaminhando-o para a 130ª DP (Quissamã).



Em Angra dos Reis, a abordagem ocorreu dentro da Escola Municipal Prefeito Francisco Pereira Rocha. Segundo o MPE, um homem procurou integrantes do GAP/MPRJ que atuavam no local e passou a pedir votos para um candidato a deputado. Os agentes o conduziram à 166ª DP (Angra dos Reis).



Em Iguaba Grande, a exibição de propaganda eleitoral perto de uma seção terminou com a prisão de um casal. Os dois estavam próximos à Escola Municipal Nerea Esther Batista e seguiram para a 129ª DP (Iguaba Grande).



Já em Queimados, a equipe abordou dois homens após denúncia de possível boca de urna. Ao consultarem os dados da dupla, os agentes constataram a existência de mandados de prisão em aberto contra ambos, encaminhando os foragidos à 55ª DP (Queimados).



As Promotorias Eleitorais responsáveis por cada área receberam os materiais recolhidos nas diferentes ocorrências para a tomada das providências cabíveis.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral